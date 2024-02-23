У Повітряних силах підтвердили знищення російського літака А-50
Київ • УНН
Командувач ВПС України підтвердив знищення російського літака А-50. Джерела УНН в силових структурах підтвердили, що знищення російського літака це спільна операція Головного управління розвідки та Повітряних сил.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50, передає УНН.
""Баян, ТЬІ гдє?" А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати", - написав Олещук.
Олещук подякував Головному управлінню розвідки та усім, хто забезпечив результат.
Джерела УНН в силових структурах підтвердили, що знищення російського літака це спільна операція Головного управління розвідки та Повітряних сил.
Доповнення
російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджують, що літак був збитий "дружнім вогнем", російської ППО.
Нагадаємо
14 січня Україна збила російський літак А-50 та бомбардувальник Іл-22 над Азовським морем.