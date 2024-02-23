В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50

Эксклюзив
В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными
  •  102022 просмотра

В Украине вдвое возросло количество случаев бешенства животных: Госпродпотребслужба назвала причины и правила поведения с бешеными животными

Эксклюзив
Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту
  •  112632 просмотра

Дизель по завышенной цене. Как ФГВФЛ готовится к несуществующему блэкауту

Эксклюзив
Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю
22.02.24  •  148687 просмотра

Эксперт: откуда Гетманцев берет цифры о теневом табачном рынке - я не знаю

Эксклюзив
Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая
22.02.24  •  180647 просмотра

Лиховой о ситуации возле Угледара: контролируемая

Эксклюзив
Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут
22.02.24  •  178576 просмотра

Нардеп Южанина будет инициировать расследование относительно поездок за границу на авто ликвидируемого банка директора-распорядителя ФГВФЛ Рекрут

Эксклюзив
Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу
21.02.24  •  225165 просмотра

Руководитель ФГВФЛ Рекрут обратилась к правоохранителям из-за того, что журналисты спросили о ее выездах за границу

Эксклюзив
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду
21.02.24  •  255349 просмотра

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков
21.02.24  •  224316 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 2,5 тыс. грузовиков

Эксклюзив
рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш
20.02.24  •  231265 просмотра

рф пытается атаковать вблизи Табаевки, однако она там в не выгодном положении - Евлаш

Эксклюзив
Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа
20.02.24  •  234210 просмотра

Евлаш объяснил важность для рф занятия плацдарма вблизи Торского выступа

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50

В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 18:13  •  6306 просмотра

Read in English

Командующий ВВС Украины подтвердил уничтожение российского самолета А-50.

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50, передает УНН.

"Баян, ТЫ где?" А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать", - написал Олещук.

Олещук поблагодарил Главное управление разведки и всех, кто обеспечил результат.

Источники УНН в силовых структурах подтвердили, что уничтожение российского самолета – это совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.

Дополнение

российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. оккупанты утверждают, что самолет был сбит "дружеским огнем", российской ПВО.

Напомним

14 января Украина сбила российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.

Павел Башинский

Павел Башинский

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
nikolai-oleshchukНиколай Олещук
У Повітряних силах підтвердили знищення російського літака А-50
The Air Force confirms the destruction of a Russian A-50 aircraft
Новости по теме

В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50

Командующий ВВС Украины подтвердил уничтожение российского самолета А-50.

Война •   •  6306 просмотра
В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50

"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара

Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда Донецкой области, которая чудом выжила вместе со своими хозяевами после ночного ракетного обстрела, разрушившего их дом.

Война •   •  6036 просмотра
"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара

В FATF признали рост связанных с россией рисков, но отказались заносить рф в "черный" список

Министерство финансов Украины раскритиковало FATF за то, что она не внесла россию в черный список, несмотря на доказательства нарушения ею санкций и увеличение финансовых связей с Ираном и Северной Кореей.

Война •   •  6965 просмотра
В FATF признали рост связанных с россией рисков, но отказались заносить рф в "черный" список

Суд отказал в осуществлении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Грановского. САП обжалует решение

Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства о проведении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Александра Грановского, которого обвиняют в организации коррупционной схемы, нанесшей ущерб Одесскому припортовому заводу на 93,3 млн долларов.

Криминал и ЧП •   •  5992 просмотра
Суд отказал в осуществлении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Грановского. САП обжалует решение

Элегия ради мира: Одесская опера представила художественную арию в Италии, посвященную второй годовщине полномасштабного вторжения

Одесский национальный театр оперы и балета представил концертную программу "ELEGIA PER LA PACE" ("Элегия мира") в Национальном парламенте Италии по случаю второй годовщины вторжения россии в Украину.

Общество •   •  9705 просмотра
Элегия ради мира: Одесская опера представила художественную арию в Италии, посвященную второй годовщине полномасштабного вторжения

Вблизи Мариуполя сбили еще один российский самолет А-50 - росСМИ

Российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50.

Война •   •  14345 просмотра
Вблизи Мариуполя сбили еще один российский самолет А-50 - росСМИ

Враг атакует Херсон: в городе раздаются громкие взрывы

Председатель Херсонской МВА сообщил о громких взрывах в Херсоне, когда российская армия атаковала город с левого берега Днепра, и призвал жителей держаться подальше от окон и прятаться в укрытиях.

Война •   •  14427 просмотра
Враг атакует Херсон: в городе раздаются громкие взрывы

Для удобства родителей: прием заявлений в первые классы в Киеве стартует с 25 марта

Прием заявлений в первые классы в Киеве начнется 25 марта и продлится до 31 мая.

Общество •   •  14819 просмотра
Для удобства родителей: прием заявлений в первые классы в Киеве стартует с 25 марта

Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн

Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в частности две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.

Политика •   •  13905 просмотра
Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн

Блокада на границе: Клименко заявил, что украинские пограничники круглосуточно отслеживают ситуацию

Украинские пограничники круглосуточно контролируют ситуацию на границе и постоянно обмениваются информацией с польскими коллегами для решения проблемных вопросов, вызванных протестами, которые заблокировали шесть пунктов пропуска.

Экономика •   •  13540 просмотра
Блокада на границе: Клименко заявил, что украинские пограничники круглосуточно отслеживают ситуацию