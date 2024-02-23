В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50, передает УНН.

"Баян, ТЫ где?" А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать", - написал Олещук.

Олещук поблагодарил Главное управление разведки и всех, кто обеспечил результат.

Источники УНН в силовых структурах подтвердили, что уничтожение российского самолета – это совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.

Дополнение

российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. оккупанты утверждают, что самолет был сбит "дружеским огнем", российской ПВО.

Напомним

14 января Украина сбила российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.