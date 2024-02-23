В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50
Киев • УНН
Командующий ВВС Украины подтвердил уничтожение российского самолета А-50.
Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50, передает УНН.
"Баян, ТЫ где?" А-50 с позывным "Баян" долетался! Поздравляю оккупантов "С Днем защитника отечества! Праздновать надо дома, и так, чтобы Баян не порвать", - написал Олещук.
Олещук поблагодарил Главное управление разведки и всех, кто обеспечил результат.
Источники УНН в силовых структурах подтвердили, что уничтожение российского самолета – это совместная операция Главного управления разведки и Воздушных сил.
Дополнение
российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. оккупанты утверждают, что самолет был сбит "дружеским огнем", российской ПВО.
Напомним
14 января Украина сбила российский самолет А-50 и бомбардировщик Ил-22 над Азовским морем.
В Воздушных силах подтвердили уничтожение российского самолета А-50
Командующий ВВС Украины подтвердил уничтожение российского самолета А-50.
"Жужа сидит на развалинах дома в Мирнограде": в МВД показали последствия россиского ракетного удара
Министерство внутренних дел показало собаку Жужу из Мирнограда Донецкой области, которая чудом выжила вместе со своими хозяевами после ночного ракетного обстрела, разрушившего их дом.
В FATF признали рост связанных с россией рисков, но отказались заносить рф в "черный" список
Министерство финансов Украины раскритиковало FATF за то, что она не внесла россию в черный список, несмотря на доказательства нарушения ею санкций и увеличение финансовых связей с Ираном и Северной Кореей.
Суд отказал в осуществлении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Грановского. САП обжалует решение
Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства о проведении специального досудебного расследования в отношении экс-нардепа Александра Грановского, которого обвиняют в организации коррупционной схемы, нанесшей ущерб Одесскому припортовому заводу на 93,3 млн долларов.
Элегия ради мира: Одесская опера представила художественную арию в Италии, посвященную второй годовщине полномасштабного вторжения
Одесский национальный театр оперы и балета представил концертную программу "ELEGIA PER LA PACE" ("Элегия мира") в Национальном парламенте Италии по случаю второй годовщины вторжения россии в Украину.
Вблизи Мариуполя сбили еще один российский самолет А-50 - росСМИ
Российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50.
Враг атакует Херсон: в городе раздаются громкие взрывы
Председатель Херсонской МВА сообщил о громких взрывах в Херсоне, когда российская армия атаковала город с левого берега Днепра, и призвал жителей держаться подальше от окон и прятаться в укрытиях.
Для удобства родителей: прием заявлений в первые классы в Киеве стартует с 25 марта
Прием заявлений в первые классы в Киеве начнется 25 марта и продлится до 31 мая.
Подозрение в коррупции получил начальник управления Минобороны, который не задекларировал активы на 14 млн грн
Начальника Главного управления капитальных вложений Минобороны заподозрили в коррупции из-за того, что он не задекларировал приобретенное им имущество на сумму 14 млн грн, в частности две квартиры, гараж, паркоместо и три автомобиля.
Блокада на границе: Клименко заявил, что украинские пограничники круглосуточно отслеживают ситуацию
Украинские пограничники круглосуточно контролируют ситуацию на границе и постоянно обмениваются информацией с польскими коллегами для решения проблемных вопросов, вызванных протестами, которые заблокировали шесть пунктов пропуска.