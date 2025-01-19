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СБУ задержала 15 торговцев трофейным оружием в четырех регионах Украины

СБУ задержала 15 торговцев трофейным оружием в четырех регионах Украины

Киев  •  УНН

 • 8724 просмотра

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Правоохранители разоблачили нелегальную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в разных областях Украины. Среди изъятого - автоматы Калашникова, гранатометы, взрывчатка и другое оружие.

Правоохранители провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи трофейного вооружения и боеприпасов  в 4-х регионах Украины. По результатам спецоперации в течение суток задержаны 15 дельцов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ. 

Детали

По данным СБУ, задержанные фигуранты пытались наладить незаконную продажу боевых средств поражения. Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы Калашникова с подствольным гранатометом "Очаг", партия осколочных гранат и взрывчатка.

Так, на Киевщине задержан 31-летний местный житель и четверо его сообщников, которые торговали "трофейным" вооружением, вывозившимся из районов бывших боев на восточном фронте.

После переправки арсеналов в столичный регион дельцы, как сообщается, собственноручно восстанавливали боевые характеристики средств поражения для продажи через личные связи в криминальных кругах.

Также в Киевской области правоохранители нейтрализовали еще две преступные группировки, которые пытались подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами различного калибра.

 В Одессе "на горячем" задержан еще один делец, который хотел продать самодельные взрывные устройства (СВУ) и боевые гранаты.

На месте происшествия у злоумышленника изъято почти 1 кг тротила, собственноручно сделанную взрывчатку и партию гранат Ф-1 и РГД.

В Чернигове правоохранители задержали еще трех участников преступной группы, которые подыскивали клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки.

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 В Луцке на попытке продажи боевых гранат криминалитету разоблачен местный житель. В случае успешной реализации средств поражения он хотел "замести следы" и требовал проведения оплаты через "анонимные" платежные системы.

По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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