СБУ задержала 15 торговцев трофейным оружием в четырех регионах Украины
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили нелегальную продажу трофейного вооружения и боеприпасов в разных областях Украины. Среди изъятого - автоматы Калашникова, гранатометы, взрывчатка и другое оружие.
Правоохранители провели спецоперацию по разоблачению нелегальной продажи трофейного вооружения и боеприпасов в 4-х регионах Украины. По результатам спецоперации в течение суток задержаны 15 дельцов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Детали
По данным СБУ, задержанные фигуранты пытались наладить незаконную продажу боевых средств поражения. Среди изъятого у злоумышленников - российские автоматы Калашникова с подствольным гранатометом "Очаг", партия осколочных гранат и взрывчатка.
Так, на Киевщине задержан 31-летний местный житель и четверо его сообщников, которые торговали "трофейным" вооружением, вывозившимся из районов бывших боев на восточном фронте.
После переправки арсеналов в столичный регион дельцы, как сообщается, собственноручно восстанавливали боевые характеристики средств поражения для продажи через личные связи в криминальных кругах.
Также в Киевской области правоохранители нейтрализовали еще две преступные группировки, которые пытались подпольно продать пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет РПГ-7В с выстрелами и патронами различного калибра.
В Одессе "на горячем" задержан еще один делец, который хотел продать самодельные взрывные устройства (СВУ) и боевые гранаты.
На месте происшествия у злоумышленника изъято почти 1 кг тротила, собственноручно сделанную взрывчатку и партию гранат Ф-1 и РГД.
В Чернигове правоохранители задержали еще трех участников преступной группы, которые подыскивали клиентов для сбыта автоматического оружия и взрывчатки.
В Киеве задержали адвоката, который работал на российскую разведку и защищал приспешников рф в судах19.01.25, 10:50 • 16071 просмотр
В Луцке на попытке продажи боевых гранат криминалитету разоблачен местный житель. В случае успешной реализации средств поражения он хотел "замести следы" и требовал проведения оплаты через "анонимные" платежные системы.
По разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с огнестрельным оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.