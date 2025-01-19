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В Киеве задержали адвоката, который работал на российскую разведку и защищал приспешников рф в судах

В Киеве задержали адвоката, который работал на российскую разведку и защищал приспешников рф в судах

Киев  •  УНН

 • 8186 просмотра

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СБУ задержала адвоката, который вербовал агентов для ГРУ РФ и защищал разоблаченных предателей в судах. Злоумышленник передавал врагу информацию о сотрудниках СБУ и процессуальные документы.

В Киеве правоохранители задержали адвоката, который вербовал агентов для военной разведки РФ, а также защищал в судах уже разоблаченных приспешников врага. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным СБУ, задокументировано, что юрист сначала помог рашистам «подобрать» корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания информатора - защищал его в суде.

По данным следствия, адвокат был завербован сотрудником российского гру Виталием Наумовым во время личной встречи в России еще в 2015 году.

После начала полномасштабного вторжения он не только искал новых агентов и защищал их в судах, но и передавал российской спецслужбе информацию о сотрудниках СБУ, которые были указаны в материалах уголовных производств и разоблачали предателей, а также копировал и передавал процессуальные документы представителям гру рф.

За каждое выполненное задание агент получал денежное «вознаграждение» от Наумова, которое поступало ему через анонимные переводы средств. 

СБУ разоблачила агентурную сеть фсб, которая шпионила за волонтерами в трех городах07.01.25, 11:21 • 27596 просмотров

Сотрудники СБУ задержали адвоката по месту жительства в Киеве. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом и другими агентами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКриминал и ЧП
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