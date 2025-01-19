В Киеве задержали адвоката, который работал на российскую разведку и защищал приспешников рф в судах

В Киеве правоохранители задержали адвоката, который вербовал агентов для военной разведки РФ, а также защищал в судах уже разоблаченных приспешников врага. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Детали

По данным СБУ, задокументировано, что юрист сначала помог рашистам «подобрать» корректировщика вражеского огня по Украине, а после задержания информатора - защищал его в суде.

По данным следствия, адвокат был завербован сотрудником российского гру Виталием Наумовым во время личной встречи в России еще в 2015 году.

После начала полномасштабного вторжения он не только искал новых агентов и защищал их в судах, но и передавал российской спецслужбе информацию о сотрудниках СБУ, которые были указаны в материалах уголовных производств и разоблачали предателей, а также копировал и передавал процессуальные документы представителям гру рф.

За каждое выполненное задание агент получал денежное «вознаграждение» от Наумова, которое поступало ему через анонимные переводы средств.

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Сотрудники СБУ задержали адвоката по месту жительства в Киеве. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом и другими агентами.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по чч. 1, 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.