У Києві затримали адвоката, який працював на російську розвідку і захищав поплічників рф у судах
Київ • УНН
СБУ затримала адвоката, який вербував агентів для ГРУ РФ та захищав викритих зрадників у судах. Зловмисник передавав ворогу інформацію про співробітників СБУ та процесуальні документи.
У Києві правоохоронці затримали адвоката, який вербував агентів для воєнної розвідки рф, а також захищав у судах уже викритих поплічників ворога. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.
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За даними СБУ, задокументовано, що юрист спочатку допоміг рашистам "підібрати" коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора – захищав його в суді.
За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російського гру Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі в росії ще у 2015 році.
Після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам гру рф.
За кожне виконане завдання агент отримував грошову "винагороду" від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів.
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Співробітники СБУ затримали адвоката за місцем проживання у Києві. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.