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У Києві затримали адвоката, який працював на російську розвідку і захищав поплічників рф у судах

У Києві затримали адвоката, який працював на російську розвідку і захищав поплічників рф у судах

Київ • УНН

 • 49529 перегляди

СБУ затримала адвоката, який вербував агентів для ГРУ РФ та захищав викритих зрадників у судах. Зловмисник передавав ворогу інформацію про співробітників СБУ та процесуальні документи.

У Києві правоохоронці затримали адвоката, який вербував агентів для воєнної розвідки рф, а також захищав у судах уже викритих поплічників ворога. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

Деталі

За даними СБУ, задокументовано, що юрист спочатку допоміг рашистам "підібрати" коригувальника ворожого вогню по Україні, а після затримання інформатора – захищав його в суді.

За даними слідства, адвокат був завербований співробітником російського гру Віталієм Наумовим під час особистої зустрічі в росії ще у 2015 році.

Після початку повномасштабного вторгнення він не тільки шукав нових агентів і захищав їх у судах, а й передавав російській спецслужбі інформацію про співробітників СБУ, які були зазначені у матеріалах кримінальних проваджень та викривали зрадників, а також копіював і передавав процесуальні документи представникам гру рф.

За кожне виконане завдання агент отримував грошову "винагороду" від Наумова, яка надходила йому через анонімні перекази коштів. 

СБУ викрила агентурну мережу фсб, яка шпигувала за волонтерами в трьох містах07.01.25, 11:21 • 27961 перегляд

Співробітники СБУ затримали адвоката за місцем проживання у Києві. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ворогом та іншими агентами.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за чч. 1, 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
kyivКиїв

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