СБУ затримала 15 торговців трофейною зброєю у чотирьох регіонах України

Правоохоронці провели спецоперацію із викриття нелегального продажу трофейного озброєння та боєприпасів в 4-х регіонах України. За результатами спецоперації протягом доби затримано 15 ділків. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ.

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За даними СБУ, затримані фігуранти намагалися налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження. Серед вилученого у зловмисників – російські автомати Калашникова з підствольним гранатометом "Вогнище", партія осколкових гранат та вибухівка.

Так, на Київщині затримано 31-річного місцевого жителя і чотирьох його спільників, які торгували "трофейним" озброєнням, що вивозили з районів колишніх боїв на східному фронті.

Після переправлення арсеналів до столичного регіону ділки, як повідомляється, власноруч відновлювали бойові характеристики засобів ураження для продажу через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Також у Київській області правоохоронці нейтралізували ще два злочинні угруповання, які намагалися підпільно продати кулемет Калашникова, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В з пострілами та набоями різного калібру.

В Одесі "на гарячому" затримано ще одного ділка, який хотів продати саморобні вибухові пристрої (СВП) та бойові гранати.

На місці події у зловмисника вилучено майже 1 кг тротилу, власноруч зроблену вибухівку та партію гранат Ф-1 і РГД.

У Чернігові правоохоронці затримали ще трьох учасників злочинної групи, які підшукували клієнтів для збуту автоматичної зброї та вибухівки.

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У Луцьку на спробі продажу бойових гранат криміналітету викрито місцевого жителя. У разі успішної реалізації засобів ураження він хотів "замести сліди" і вимагав проведення оплати через "анонімні" платіжні системи.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.