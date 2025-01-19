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СБУ затримала 15 торговців трофейною зброєю у чотирьох регіонах України

Київ • УНН

 • 34870 перегляди

Правоохоронці викрили нелегальний продаж трофейного озброєння та боєприпасів в різних областях України. Серед вилученого - автомати Калашникова, гранатомети, вибухівка та інша зброя.

Правоохоронці провели спецоперацію із викриття нелегального продажу трофейного озброєння та боєприпасів  в 4-х регіонах України. За результатами спецоперації протягом доби затримано 15 ділків. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу СБУ. 

Деталі

За даними СБУ, затримані фігуранти намагалися налагодити незаконний продаж бойових засобів ураження. Серед вилученого у зловмисників – російські автомати Калашникова з підствольним гранатометом "Вогнище", партія осколкових гранат та вибухівка.

Так, на Київщині затримано 31-річного місцевого жителя і чотирьох його спільників, які торгували "трофейним" озброєнням, що вивозили з районів колишніх боїв на східному фронті.

Після переправлення арсеналів до столичного регіону ділки, як повідомляється, власноруч відновлювали бойові характеристики засобів ураження для продажу через особисті зв’язки у кримінальних колах.

Також у Київській області правоохоронці нейтралізували ще два злочинні угруповання, які намагалися підпільно продати кулемет Калашникова, ручний протитанковий гранатомет РПГ-7В з пострілами та набоями різного калібру.

 В Одесі "на гарячому" затримано ще одного ділка, який хотів продати саморобні вибухові пристрої (СВП) та бойові гранати.

На місці події у зловмисника вилучено майже 1 кг тротилу, власноруч зроблену вибухівку та партію гранат Ф-1 і РГД.

У Чернігові правоохоронці затримали ще трьох учасників злочинної групи, які підшукували клієнтів для збуту автоматичної зброї та вибухівки.

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 У Луцьку на спробі продажу бойових гранат криміналітету викрито місцевого жителя. У разі успішної реалізації засобів ураження він хотів "замести сліди" і вимагав проведення оплати через "анонімні" платіжні системи.

За викритими фактами затриманим повідомлено про підозру за ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження з вогнепальною зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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