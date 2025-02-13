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За продаж "трофейної" зброї затримали 17 ділків у різних регіонах України - СБУ

За продаж "трофейної" зброї затримали 17 ділків у різних регіонах України - СБУ

Київ • УНН

 • 28929 перегляди

Правоохоронці затримали 17 осіб, які намагались продати "трофейну" зброю у різних регіонах України. Серед вилученого - автомати АК-12, вибухівка, вогнемети, гранати та протитанкові міни.

У різних регіонах України спіймали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету "трофейну" зброю.

Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

Деталі

Військова контррозвідка СБУ та Національна поліція запобігли новим спробам незаконного продажу зброї та боєприпасів у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 17 ділків, які намагались продати криміналітету засоби ураження, знайдені на місцях колишніх боїв

- йдеться у повідомленні.

Зокрема, правоохоронцям вилучено російські автомати АК-12, вибухівку та вогнемети, а також арсенал бойових гранат і протитанкові міни.

Повідомляється, що на Запоріжжі затримано рецидивіста, який після "відсидки" намагався підпільно продати понад 11 кг тротилу і вогнемет "Джміль". 

СБУ затримала 15 торговців трофейною зброєю у чотирьох регіонах України19.01.25, 12:36 • 34870 переглядiв

На Буковині нейтралізували злочинне угруповання, яке вивозило зброю з колишніх фронтових територій, а потім шукало клієнтів для збуту. Крім того, серед затриманих – 2-є контрактників, що нелегально переправляли засоби ураження до західного регіону.

У Волинській області "на гарячому" затримали 35-річного місцевого жителя, який хотів продати автомат Калашникова.

За інформацією, фігурант "прикривався" волонтерською діяльністю, щоб перевозити зброю з прифронтових рубежів.

На Чернігівщині підозру отримав контрактник місцевої військової частини, який ховав "трофеї" в стіні власного будинку для подальшого збуту.

Від "Термінатора" до А-50: яку рідкісну військову техніку рф знищила Україна28.01.25, 15:25 • 254619 переглядiв

У Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях затримано ще 4-х місцевих ділків, які торгували бойовими гранатами, протитанковими мінами та набоями до стрілецької зброї.

У Київській області затримано ще одного військового контрактника, який шукав клієнтів для продажу великокаліберного кулемета та ручного гранатомета.

На Харківщині СБУ викрила ще сімох підпільних торгівців зброєю. У них вилучено арсенал російських автоматів та бойових гранат.

За викритими фактами ділкам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі

- зазначають спецслужби.

Нагадаємо 

23 січня Служба безпеки та Національна поліція затримали 10 ділків, які намагалися налагодити продаж трофейної зброї. Зокрема, фігурантів затримали на Київщині, Житомирщині та Полтавщині. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Кримінал та НП
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