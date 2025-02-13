За продаж "трофейної" зброї затримали 17 ділків у різних регіонах України - СБУ

У різних регіонах України спіймали ще 17 ділків, які намагались продати криміналітету "трофейну" зброю.

Про це повідомляє СБУ, пише УНН.

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Військова контррозвідка СБУ та Національна поліція запобігли новим спробам незаконного продажу зброї та боєприпасів у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 17 ділків, які намагались продати криміналітету засоби ураження, знайдені на місцях колишніх боїв

Зокрема, правоохоронцям вилучено російські автомати АК-12, вибухівку та вогнемети, а також арсенал бойових гранат і протитанкові міни.

Повідомляється, що на Запоріжжі затримано рецидивіста, який після "відсидки" намагався підпільно продати понад 11 кг тротилу і вогнемет "Джміль".

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На Буковині нейтралізували злочинне угруповання, яке вивозило зброю з колишніх фронтових територій, а потім шукало клієнтів для збуту. Крім того, серед затриманих – 2-є контрактників, що нелегально переправляли засоби ураження до західного регіону.

У Волинській області "на гарячому" затримали 35-річного місцевого жителя, який хотів продати автомат Калашникова.

За інформацією, фігурант "прикривався" волонтерською діяльністю, щоб перевозити зброю з прифронтових рубежів.

На Чернігівщині підозру отримав контрактник місцевої військової частини, який ховав "трофеї" в стіні власного будинку для подальшого збуту.

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У Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях затримано ще 4-х місцевих ділків, які торгували бойовими гранатами, протитанковими мінами та набоями до стрілецької зброї.

У Київській області затримано ще одного військового контрактника, який шукав клієнтів для продажу великокаліберного кулемета та ручного гранатомета.

На Харківщині СБУ викрила ще сімох підпільних торгівців зброєю. У них вилучено арсенал російських автоматів та бойових гранат.

За викритими фактами ділкам повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі