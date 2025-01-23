За спробу продажу трофейної зброї з фронту затримали 10 людей - СБУ

Служба безпеки та Національна поліція затримали 10 ділків, які намагалися налагодити продаж трофейної зброї в Україні, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

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"Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального збуту зброї та боєприпасів у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 10 ділків, які намагалися продати криміналітету "трофейні" засоби ураження", - вказали у СБУ.

У фігурантів знайшли у тому числі російські гранатомети, снайперські гвинтівки, автомати Калашникова з глушниками та набої різного калібру.

Зокрема, на Київщині, за даними СБУ, викрили військового з 4 спільниками на вивезенні бойових "трофеїв" з фронту. Затримували ділків "на гарячому", при спробі підпільно продати реактивну штурмову гранату РШГ-2 і партію боєприпасів до великокаліберних кулеметів.

На Житомирщині, як повідомляється, викрили двох братів, які підшукували клієнтів для прихованого збуту протитанкових гранатометів, набоїв та бойових гранат. За даними слідства, один з фігурантів - мобілізований, який перебував у фронтових районах, звідки переправляв зброю своєму родичу поштою.

Трьох людей затримали на Полтавщині за підготовку для продажу арсеналу бойових гранат та автоматів. Фігуранти, як вказано, організували канал збуту вивезених з зони бойових дій засобів ураження.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

"Після проведення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби Збройних Сил України", - наголосили у СБУ.

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