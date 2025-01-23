За спробу продажу трофейної зброї з фронту затримали 10 людей - СБУ

ukenru
Ексклюзив
12:39 • 20263 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

09:48 • 99963 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 126652 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 124759 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 143101 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 172305 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 219881 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 176218 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151707 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125402 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 144867 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 145291 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 144641 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 138899 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 121971 перегляди
Публікації
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

13:16 • 14466 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 194135 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 192309 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 323674 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 350789 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 1210 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

13:11 • 6589 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 59246 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 87785 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 84953 перегляди
Актуальне
За спробу продажу трофейної зброї з фронту затримали 10 людей - СБУ

За спробу продажу трофейної зброї з фронту затримали 10 людей - СБУ

Київ • УНН

 • 22771 перегляди

Правоохоронці викрили схему нелегального продажу трофейної зброї в різних регіонах України. У затриманих вилучили гранатомети, снайперські гвинтівки та інше озброєння, яке планували продати криміналітету.

Служба безпеки та Національна поліція затримали 10 ділків, які намагалися налагодити продаж трофейної зброї в Україні, повідомили у СБУ у четвер, пише УНН.

Деталі

"Служба безпеки та Національна поліція запобігли новим спробам нелегального збуту зброї та боєприпасів у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 10 ділків, які намагалися продати криміналітету "трофейні" засоби ураження", - вказали у СБУ.

У фігурантів знайшли у тому числі російські гранатомети, снайперські гвинтівки, автомати Калашникова з глушниками та набої різного калібру.

Зокрема, на Київщині, за даними СБУ, викрили військового з 4 спільниками на вивезенні бойових "трофеїв" з фронту. Затримували ділків "на гарячому", при спробі підпільно продати реактивну штурмову гранату РШГ-2 і партію боєприпасів до великокаліберних кулеметів.

На Житомирщині, як повідомляється, викрили двох братів, які підшукували клієнтів для прихованого збуту протитанкових гранатометів, набоїв та бойових гранат. За даними слідства, один з фігурантів - мобілізований, який перебував у фронтових районах, звідки переправляв зброю своєму родичу поштою.

Трьох людей затримали на Полтавщині за підготовку для продажу арсеналу бойових гранат та автоматів. Фігуранти, як вказано, організували канал збуту вивезених з зони бойових дій засобів ураження.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, вчинене за попередньою змовою групою осіб). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

"Після проведення процесуальних дій усі вилучені засоби ураження будуть передані на потреби Збройних Сил України", - наголосили у СБУ.

Масштабна спецоперація: понад 1000 обшуків влаштували по Україні через нелегальну зброю23.01.25, 09:22 • 24748 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаКримінал та НП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безпеки України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами