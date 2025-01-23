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Масштабна спецоперація: понад 1000 обшуків влаштували по Україні через нелегальну зброю

Масштабна спецоперація: понад 1000 обшуків влаштували по Україні через нелегальну зброю

Київ • УНН

 • 24748 перегляди

Нацполіція проводить масштабні обшуки для виявлення каналів збуту та зберігання нелегальної зброї. Організаторам загрожує до 7 років ув'язнення, деталі операції будуть оприлюднені пізніше.

Правоохоронці проводять масштабні обшуки - понад 1000 по всій Україні - для виявлення каналів збуту та зберігання нелегальної зброї, повідомили у Національній поліції у четвер у соцмережах, пише УНН.

Деталі

Як зазначається, Нацполіція проводить масштабні відпрацювання по всій країні у справах про організацію нелегального продажу та зберігання зброї.

Понад 1000 одночасних обшуків проводять оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур. Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин

- повідомили у поліції.

Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.

Деталі спецоперації обіцяють оприлюднити після завершення усіх слідчих дій.

270 обшуків викрили масштабні схеми переправки чоловіків за кордон: є повідомлені підозри18.01.25, 10:12 • 35432 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaДержавне бюро розслідувань України
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