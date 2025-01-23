Масштабна спецоперація: понад 1000 обшуків влаштували по Україні через нелегальну зброю
Київ • УНН
Нацполіція проводить масштабні обшуки для виявлення каналів збуту та зберігання нелегальної зброї. Організаторам загрожує до 7 років ув'язнення, деталі операції будуть оприлюднені пізніше.
Правоохоронці проводять масштабні обшуки - понад 1000 по всій Україні - для виявлення каналів збуту та зберігання нелегальної зброї, повідомили у Національній поліції у четвер у соцмережах, пише УНН.
Деталі
Як зазначається, Нацполіція проводить масштабні відпрацювання по всій країні у справах про організацію нелегального продажу та зберігання зброї.
Понад 1000 одночасних обшуків проводять оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур. Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин
Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.
Деталі спецоперації обіцяють оприлюднити після завершення усіх слідчих дій.
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