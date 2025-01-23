Масштабна спецоперація: понад 1000 обшуків влаштували по Україні через нелегальну зброю

Правоохоронці проводять масштабні обшуки - понад 1000 по всій Україні - для виявлення каналів збуту та зберігання нелегальної зброї, повідомили у Національній поліції у четвер у соцмережах, пише УНН.

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Як зазначається, Нацполіція проводить масштабні відпрацювання по всій країні у справах про організацію нелегального продажу та зберігання зброї.

Понад 1000 одночасних обшуків проводять оперативники ДКР, ДСР, слідчі Нацполіції спільно з працівниками прокуратур. Головна мета – перекриття каналів збуту та зберігання, а також вилучення з незаконного обігу трофейної зброї, боєприпасів та вибухових речовин - повідомили у поліції.

Організаторам та учасникам цих каналів може загрожувати до семи років в’язниці.

Деталі спецоперації обіцяють оприлюднити після завершення усіх слідчих дій.

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