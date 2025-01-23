Масштабная спецоперация: более 1000 обысков устроили по Украине из-за нелегального оружия

Правоохранители проводят масштабные обыски - более 1000 по всей Украине - для выявления каналов сбыта и хранения нелегального оружия, сообщили в Национальной полиции в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, Нацполиция проводит масштабные отработки по всей стране по делам об организации нелегальной продажи и хранения оружия.

Более 1000 одновременных обысков проводят оперативники ДКР, ДВР, следователи Нацполиции совместно с работниками прокуратур. Главная цель - перекрытие каналов сбыта и хранения, а также изъятие из незаконного оборота трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ