Масштабная спецоперация: более 1000 обысков устроили по Украине из-за нелегального оружия
Киев • УНН
Нацполиция проводит масштабные обыски для выявления каналов сбыта и хранения нелегального оружия. Организаторам грозит до 7 лет заключения, детали операции будут обнародованы позже.
Правоохранители проводят масштабные обыски - более 1000 по всей Украине - для выявления каналов сбыта и хранения нелегального оружия, сообщили в Национальной полиции в четверг в соцсетях, пишет УНН.
Детали
Как отмечается, Нацполиция проводит масштабные отработки по всей стране по делам об организации нелегальной продажи и хранения оружия.
Более 1000 одновременных обысков проводят оперативники ДКР, ДВР, следователи Нацполиции совместно с работниками прокуратур. Главная цель - перекрытие каналов сбыта и хранения, а также изъятие из незаконного оборота трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Организаторам и участникам этих каналов может грозить до семи лет тюрьмы.
Детали спецоперации обещают обнародовать после завершения всех следственных действий.
270 обысков разоблачили масштабные схемы переправки мужчин за границу: есть сообщенные подозрения18.01.25, 10:12 • 35040 просмотров