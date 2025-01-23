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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабная спецоперация: более 1000 обысков устроили по Украине из-за нелегального оружия

Масштабная спецоперация: более 1000 обысков устроили по Украине из-за нелегального оружия

Киев  •  УНН

 • 7133 просмотра

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Нацполиция проводит масштабные обыски для выявления каналов сбыта и хранения нелегального оружия. Организаторам грозит до 7 лет заключения, детали операции будут обнародованы позже.

Правоохранители проводят масштабные обыски - более 1000 по всей Украине - для выявления каналов сбыта и хранения нелегального оружия, сообщили в Национальной полиции в четверг в соцсетях, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, Нацполиция проводит масштабные отработки по всей стране по делам об организации нелегальной продажи и хранения оружия.

Более 1000 одновременных обысков проводят оперативники ДКР, ДВР, следователи Нацполиции совместно с работниками прокуратур. Главная цель - перекрытие каналов сбыта и хранения, а также изъятие из незаконного оборота трофейного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

- сообщили в полиции.

Организаторам и участникам этих каналов может грозить до семи лет тюрьмы.

Детали спецоперации обещают обнародовать после завершения всех следственных действий.

270 обысков разоблачили масштабные схемы переправки мужчин за границу: есть сообщенные подозрения18.01.25, 10:12 • 35040 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
derzhavne-biuro-rozsliduvan-ukrainaГосударственное бюро расследований Украины
ukrainaУкраина

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