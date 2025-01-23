За попытку продажи трофейного оружия с фронта задержали 10 человек - СБУ

ukenru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами
14:59 • 20097 просмотра

НБУ повысил учетную ставку: экономист объяснил, что будет с кредитами

Эксклюзив
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
14:15 • 56225 просмотра

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»
14:09 • 42303 просмотра

Украинский фильм "Фарфоровая войн" номинирован на «Оскар»

Эксклюзив
Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси
14:03 • 42483 просмотра

Эксперт раскрыл, почему лукашенко «нарисуют» победу на выборах в беларуси

Эксклюзив
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
13:47 • 70320 просмотра

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Эксклюзив
Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности
13:09 • 50221 просмотра

Дело о некачественных пулеметах: "Спецтехноэкспорт" был готов устранить неисправности

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью
12:05 • 69931 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 14,5%: с какой целью

Эксклюзив
Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть
23 января, 09:43 • 101365 просмотра

Гендерный разрыв в оплате труда: почему он существует и как его преодолеть

Эксклюзив
Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"
23 января, 09:28 • 101686 просмотра

Оперативное обновление медицинской документации позволит информировать пациента о появлении новых международных рекомендаций - ОО "Афина. Женщины против рака"

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил
23 января, 06:26 • 113128 просмотра

Зеленский: США должны быть частью украинских миротворческих сил

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

Генштаб: более половины боев на фронте - на Покровском направлении

23 января, 06:31 • 101524 просмотра
Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

Ди Каприо и Скорсезе планируют объединиться для экранизации "Дьявола в Белом городе"

23 января, 08:12 • 117302 просмотра
Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

Схема на более 3 млн: как командиры зарабатывали на уклонистах

10:07 • 82273 просмотра
"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

"Кто-то всегда должен быть со мной": легендарная актриса Джуди Денч в 90 лет практически ослепла

11:19 • 101548 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 57768 просмотра
публикации
А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС

А что случилось? Цветочный бутик сожительницы Сокура внезапно закрылся после его увольнения из ГНС
Эксклюзив

14:15 • 56218 просмотра
Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами

Мошенники пытались завладеть более 376 млн грн, которые планировалось выделить на восстановление известной многоэтажки в Бородянке, разрушенной россиянами
Эксклюзив

13:47 • 70312 просмотра
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

22 января, 11:07 • 166768 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 166074 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 169043 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

Оскар 2025: «Эмилия Перес» лидирует с 13 номинациями, «Бруталист» и «Wicked: Чародейка» немного отстают

15:48 • 2091 просмотра
Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

Ограничивает права женщин: продюсеры осудили певицу Сабрину Карпентер из-за слишком сексуального образа

15:44 • 2183 просмотра
Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

Камерон Диаз возвращается в кино после 11-летнего перерыва

15:02 • 11736 просмотра
Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

Скандал не утихает: Блейк Лайвли подала юридический запрос на адвоката Балдони

14:08 • 24790 просмотра
Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

Celebrity Cruises строит первый в мире круизный лайнер на метаноле

12:50 • 57768 просмотра
Актуальное
За попытку продажи трофейного оружия с фронта задержали 10 человек - СБУ

За попытку продажи трофейного оружия с фронта задержали 10 человек - СБУ

Киев  •  УНН

 • 7476 просмотра

Read in English

Правоохранители разоблачили схему нелегальной продажи трофейного оружия в разных регионах Украины. У задержанных изъяли гранатометы, снайперские винтовки и другое вооружение, которое планировали продать криминалитету.

Служба безопасности и Национальная полиция задержали 10 дельцов, которые пытались наладить продажу трофейного оружия в Украине, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.

Детали

"Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки нелегального сбыта оружия и боеприпасов в разных регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 10 дельцов, которые пытались продать криминалитету "трофейные" средства поражения", - указали в СБУ.

У фигурантов нашли в том числе российские гранатометы, снайперские винтовки, автоматы Калашникова с глушителями и патроны различного калибра.

В частности, на Киевщине, по данным СБУ, разоблачили военного с 4 сообщниками на вывозе боевых "трофеев" с фронта. Задерживали дельцов "на горячем", при попытке подпольно продать реактивную штурмовую гранату РШГ-2 и партию боеприпасов к крупнокалиберным пулеметам.

На Житомирщине, как сообщается, разоблачили двух братьев, которые подыскивали клиентов для скрытого сбыта противотанковых гранатометов, патронов и боевых гранат. По данным следствия, один из фигурантов - мобилизованный, который находился во фронтовых районах, откуда переправлял оружие своему родственнику по почте.

Трех человек задержали на Полтавщине за подготовку для продажи арсенала боевых гранат и автоматов. Фигуранты, как указано, организовали канал сбыта вывезенных из зоны боевых действий средств поражения.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

"После проведения процессуальных действий все изъятые средства поражения будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины", - отметили в СБУ.

Масштабная спецоперация: более 1000 обысков устроили по Украине из-за нелегального оружия23.01.25, 09:22 • 19270 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаКриминал и ЧП
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы