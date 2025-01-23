За попытку продажи трофейного оружия с фронта задержали 10 человек - СБУ
Киев • УНН
Правоохранители разоблачили схему нелегальной продажи трофейного оружия в разных регионах Украины. У задержанных изъяли гранатометы, снайперские винтовки и другое вооружение, которое планировали продать криминалитету.
Служба безопасности и Национальная полиция задержали 10 дельцов, которые пытались наладить продажу трофейного оружия в Украине, сообщили в СБУ в четверг, пишет УНН.
Детали
"Служба безопасности и Национальная полиция предотвратили новые попытки нелегального сбыта оружия и боеприпасов в разных регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 10 дельцов, которые пытались продать криминалитету "трофейные" средства поражения", - указали в СБУ.
У фигурантов нашли в том числе российские гранатометы, снайперские винтовки, автоматы Калашникова с глушителями и патроны различного калибра.
В частности, на Киевщине, по данным СБУ, разоблачили военного с 4 сообщниками на вывозе боевых "трофеев" с фронта. Задерживали дельцов "на горячем", при попытке подпольно продать реактивную штурмовую гранату РШГ-2 и партию боеприпасов к крупнокалиберным пулеметам.
На Житомирщине, как сообщается, разоблачили двух братьев, которые подыскивали клиентов для скрытого сбыта противотанковых гранатометов, патронов и боевых гранат. По данным следствия, один из фигурантов - мобилизованный, который находился во фронтовых районах, откуда переправлял оружие своему родственнику по почте.
Трех человек задержали на Полтавщине за подготовку для продажи арсенала боевых гранат и автоматов. Фигуранты, как указано, организовали канал сбыта вывезенных из зоны боевых действий средств поражения.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.
"После проведения процессуальных действий все изъятые средства поражения будут переданы на нужды Вооруженных Сил Украины", - отметили в СБУ.
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