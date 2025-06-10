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21 квартира и активы на миллионы: адвокат, ранее занимавший руководящие должности в МВД и Нацполиции, получил подозрение

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Бывший высокопоставленный чиновник МВД и Нацполиции подозревается в незаконном обогащении. За время службы он стал владельцем имущества на более чем 33 млн грн, которое оформлял на родственников.

21 квартира и активы на миллионы: адвокат, ранее занимавший руководящие должности в МВД и Нацполиции, получил подозрение

Подозрение получил адвокат, который ранее занимал руководящие должности в МВД и Нацполиции. Во время неправомерной службы он стал фактическим владельцем недвижимости и авто более чем на 33 миллиона гривен, в частности 21 квартиры во Львове и Днепре. Имущество оформляли на родственников, а происхождение средств маскировали фиктивными договорами займа. Об этом сообщает ГБР и НАПК передает УНН.

... сообщили о подозрении адвокату, который в разные годы был заместителем начальника правоохранительного органа сначала в Днепропетровской, а затем в Кировоградской областях. За время службы он стал владельцем активов более чем на 33 млн грн, в частности - 18 квартир в центре Львова, 3 квартир и двух паркомест в новостройке Днепра, а также двух автомобилей. Все активы он оформлял на близких лиц – жену, мать, тещу и других родственников 

- говорится в сообщении ГБР.

По информации НАПК, речь идет об автомобилях Seat Leon и Range Rover Evoque.

В НАПК также добавили, что так называемая служба продолжалась в период "с 2012 по 2023 годы", в которые подозреваемый занимал различные должности в подразделениях МВД и НПУ.

Последние три года своей правоохранительной карьеры (подозреваемый – ред.) возглавил криминальную полицию сначала в Днепропетровской, а затем в Кировоградской области 

- отмечают в комитете.

СБУ разоблачила группу дельцов, которые пытались наладить продажу трофейного оружия в ряде областей10.06.25, 17:45 • 976 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

Криминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Кировоградская область
Днепропетровская область
Днепр
Министерство внутренних дел Украины
Львов
Tesla
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