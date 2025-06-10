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Ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси: у Коордштабі розповіли про поранення та хвороби звільнених із полону захисників

Київ • УНН

 • 358 перегляди

В Україну повернули групу військових з ампутаціями, хворобами зору та іншими серйозними проблемами зі здоров'ям. Їм нададуть всю необхідну медичну допомогу та реабілітацію.

Ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси: у Коордштабі розповіли про поранення та хвороби звільнених із полону захисників

З російської неволі повернули групу українських військових із серйозними травмами та хронічними хворобами. Серед звільнених, зокрема оборонці Маріуполя, які провели у полоні понад три роки. Усі звільнені мають ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, хронічні хвороби тощо. Їм негайно нададуть медичну допомогу, проведуть обстеження та почнуть реабілітацію. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передає УНН.

Деталі

За даними Коордштабу, сьогодні на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сільських, Сухопутних військ, ТрО, ДШВ, СБ, Прикордонної служби, Нацгвардії та служби Державного спеціального транспорту.

Як зазначається у дописі, серед визволених сьогодні – захисників "є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад 3 роки". Крім представників солдатського та сержантського складу звільнили й офіцерів.

Усі звільнені сьогодні Оборонці мають важкі поранення та тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми із зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У частині визволених діагностований гепатит та туберкульоз 

- наголосили в Координаційному штабі.

Там додали, що повернуті захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх основних обстежень та направлені на подальше лікування та медичну реабілітацію.

Усі звільнені будуть забезпечені необхідною допомогою, їм відновлять документи та виплатять належне грошове забезпечення за перебування у неволі 

- додали у штабі.

Раніше УНН писав, що сьогодні відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та росією, про який домовились у Стамбулі. Додому повернулися важкопоранені бійці з різних підрозділів Сил оборони.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаЗдоров'я
Національна гвардія України
Сухопутні війська Збройних сил України
Військово-морські сили Збройних сил України
Державна прикордонна служба України
Служба безпеки України
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