Ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы: в Коордштабе рассказали о ранениях и болезнях освобожденных из плена защитников

Из российской неволи вернули группу украинских военных с серьезными травмами и хроническими болезнями. Среди освобожденных, в частности, защитники Мариуполя, которые провели в плену более трех лет. Все освобожденные имеют ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, хронические болезни и тому подобное. Им немедленно окажут медицинскую помощь, проведут обследование и начнут реабилитацию. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными передает УНН.

Детали

По данным Коордштаба, сегодня на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-Морских Сельских, Сухопутных войск, ТрО, ДШВ, СБ, Пограничной службы, Нацгвардии и службы Государственного специального транспорта.

Как отмечается в заметке, среди освобожденных сегодня – защитников "есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет". Кроме представителей солдатского и сержантского состава освободили и офицеров.

Все освобожденные сегодня Защитники имеют тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез - отметили в Координационном штабе.

Там добавили, что возвращенные защитники будут доставлены в медицинские центры для прохождения всех основных обследований и направлены на дальнейшее лечение и медицинскую реабилитацию.

Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят надлежащее денежное обеспечение за пребывание в неволе - добавили в штабе.

Ранее УНН писал, что сегодня состоялся очередной этап обмена пленными между Украиной и россией, о котором договорились в Стамбуле. Домой вернулись тяжелораненые бойцы из разных подразделений Сил обороны.