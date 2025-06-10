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Повернули важкопоранених і поранених воїнів: Зеленський заявив про другий етап обміну полоненими

Київ • УНН

 • 900 перегляди

Відбувся черговий етап обміну полоненими між Україною та росією, про який домовились у Стамбулі. Додому повернулися бійці з різних підрозділів Сил оборони.

Повернули важкопоранених і поранених воїнів: Зеленський заявив про другий етап обміну полоненими

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відбувся черговий етап масштабного обміну полоненими, про який України і росія домовилися в Стамбулі, передає УНН.

Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовились у Стамбулі. Сьогодні – перший етап повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт 

- заявив Президент.

Він зазначив, що додому повернулися бійці з різних підрозділів Сил оборони.

Вже вдома, в Україні, воїни з різних складових наших Сил оборони та безпеки України: Збройних Сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту 

- повідомив Президент.

Глава держави додав, що обміни мають продовжуватися. Він запевнив, що Україна поверне кожного.

Обміни мають продовжуватись. Робимо все, щоб знайти та повернути кожного й кожну, хто в полоні. Вдячний усім, хто допомагає 

- сказав Президент.

У рф заявили про другий етап обміну полоненими з Україною10.06.25, 17:12 • 1786 переглядiв

Доповнення

У міноборони рф заявили про другий етап обміну полонених з Україною.

росія повернула з полону другу групу російських військовослужбовців, натомість Україні передано полонені солдати ЗСУ 

- цитують росЗМІ повідомлення міноборони рф.

У рамках домовленостей у Стамбулі 9 червня відбувся обмін полоненими, повернуто першу групу військових до 25 років, серед них оборонці Маріуполя. Триває робота над репатріацією тіл загиблих.

Зеленський заявив, що деталі обміну полоненими доволі чутливі, тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Всього, за його словами, буде декілька етапів обміну, сказав Зеленський у вечірньому зверненні.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

ВійнаПолітика
Національна гвардія України
Державна прикордонна служба України
Збройні сили України
Стамбул
Володимир Зеленський
Україна
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