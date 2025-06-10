Вернули тяжелораненых и раненых воинов: Зеленский заявил о втором этапе обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что состоялся очередной этап масштабного обмена пленными, о котором Украина и россия договорились в Стамбуле, передает УНН.

Продолжаем возвращение наших людей, о котором договорились в Стамбуле. Сегодня – первый этап возвращения из российского плена наших тяжелораненых и раненых воинов. Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт - заявил Президент.

Он отметил, что домой вернулись бойцы из разных подразделений Сил обороны.

Уже дома, в Украине, воины из разных составляющих наших Сил обороны и безопасности Украины: Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта - сообщил Президент.

Глава государства добавил, что обмены должны продолжаться. Он заверил, что Украина вернет каждого.

Обмены должны продолжаться. Делаем все, чтобы найти и вернуть каждого и каждую, кто в плену. Благодарен всем, кто помогает - сказал Президент.

В рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной

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В минобороны рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной.

россия вернула из плена вторую группу российских военнослужащих, зато Украине переданы пленные солдаты ВСУ - цитируют росСМИ сообщение минобороны рф.

В рамках договоренностей в Стамбуле 9 июня состоялся обмен пленными, возвращена первая группа военных до 25 лет, среди них защитники Мариуполя. Продолжается работа над репатриацией тел погибших.

Зеленский заявил, что детали обмена пленными довольно чувствительны, поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Всего, по его словам, будет несколько этапов обмена, сказал Зеленский в вечернем обращении.