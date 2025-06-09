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Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями
11:52 • 3816 перегляди

Українці повертаються з російського полону: Зеленський повідомив про початок обміну у декілька етапів найближчими днями

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Перший етап обміну полоненими віком до 25 років: серед звільнених є оборонці Маріуполя

Київ • УНН

 • 1522 перегляди

У рамках домовленостей у Стамбулі відбувся обмін полоненими, повернуто першу групу військових до 25 років, серед них оборонці Маріуполя. Триває робота над репатріацією тіл загиблих.

Перший етап обміну полоненими віком до 25 років: серед звільнених є оборонці Маріуполя

Серед звільнених українських полоненими на першому етапі, зокрема, представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО. Є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більш як 3 років. Також триває робота над репатріацією тіл загиблих українських військових. Про це УНН повідомляє з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Сьогодні розпочався обмін полоненими в рамках домовленостей у Стамбулі. Додому повертається перша група звільнених військовослужбовців віком до 25 років 

- йдеться в повідомленні.

Це результат наполегливої роботи Президента України, переговорної команди та Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Серед звільнених сьогодні - представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Сил ТрО, Повітряних Сил, Десантно-штурмових військ, Прикордонної служби, Нацгвардії та Державної спеціальної служби транспорту. Усі визволені - представники рядового та сержантського складу. Серед визволених Захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше 3 років 

- інформує Координаційний штаб.

Зазначається, що це лише перша частина масштабного обміну, який триватиме в межах досягнутих домовленостей.

Цей обмін стосується окремих категорій військовополонених, зокрема віком до 25 років, важкопоранених та тяжкохворих бранців. Також триває робота над репатріацією тіл загиблих під час захисту Батьківщини українських військових 

- йдеться в повідомленні.

Повернуті оборонці будуть забезпечені всім необхідним. Їм відновлять документи, виплатять належне грошове забезпечення за весь час у неволі, одноразову допомогу. Також вони пройдуть курс медичної реабілітації.

Наголошується, що 66-й обмін полоненими триває. З міркувань безпеки операції остаточні цифри звільнених будуть оприлюднені після завершення обмінного процесу.

Україна послідовно працює над реалізацією формули обміну "всіх на всіх" в усіх категоріях 

- заявляють в Координаційному штабі.

Доповнення

У Стамбулі під час переговорів було досягнуто домовленості з росією про повернення 6 тис. тіл на 6 тис. тіл загиблих військових. 

Також Україна та рф домовилися про обмін усіма тяжкохворими військовополоненими та особами віком до 25 років.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що повернення тіл полеглих відбудеться одразу після обміну полоненими.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна стикається з інформаційним тиском та спробами росією одноосібно диктувати параметри обмінного процесу, і Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, що базується на досягнутих домовленостях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

СуспільствоВійна
Стамбул
Буданов Кирило Олексійович
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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