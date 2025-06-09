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Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни
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Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

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Первый этап обмена пленными в возрасте до 25 лет: среди освобожденных есть защитники Мариуполя

Киев • УНН

 • 502 просмотра

В рамках договоренностей в Стамбуле состоялся обмен пленными, возвращена первая группа военных до 25 лет, среди них защитники Мариуполя. Продолжается работа над репатриацией тел погибших.

Первый этап обмена пленными в возрасте до 25 лет: среди освобожденных есть защитники Мариуполя

Среди освобожденных украинских пленными на первом этапе, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО. Есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Также продолжается работа над репатриацией тел погибших украинских военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Сегодня начался обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой возвращается первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет 

- говорится в сообщении.

Это результат упорной работы Президента Украины, переговорной команды и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

Среди освобожденных сегодня - представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава. Среди освобожденных Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет 

- информирует Координационный штаб.

Отмечается, что это лишь первая часть масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых договоренностей.

Этот обмен касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников. Также продолжается работа над репатриацией тел погибших во время защиты Родины украинских военных 

- говорится в сообщении.

Возвращенные защитники будут обеспечены всем необходимым. Им восстановят документы, выплатят положенное денежное обеспечение за все время в неволе, одноразовую помощь. Также они пройдут курс медицинской реабилитации.

Отмечается, что 66-й обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.

Украина последовательно работает над реализацией формулы обмена "всех на всех" во всех категориях 

- заявляют в Координационном штабе.

Дополнение

В Стамбуле во время переговоров была достигнута договоренность с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных. 

Также Украина и рф договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращение тел павших состоится сразу после обмена пленными.

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками россией единолично диктовать параметры обменного процесса, и Координационный штаб настойчиво работает над организацией обмена, основанного на достигнутых договоренностях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойна
Стамбул
Кирилл Буданов
Владимир Зеленский
Украина
Tesla
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