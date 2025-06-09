Первый этап обмена пленными в возрасте до 25 лет: среди освобожденных есть защитники Мариуполя
Киев • УНН
В рамках договоренностей в Стамбуле состоялся обмен пленными, возвращена первая группа военных до 25 лет, среди них защитники Мариуполя. Продолжается работа над репатриацией тел погибших.
Среди освобожденных украинских пленными на первом этапе, в частности, представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО. Есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Также продолжается работа над репатриацией тел погибших украинских военных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Сегодня начался обмен пленными в рамках договоренностей в Стамбуле. Домой возвращается первая группа освобожденных военнослужащих в возрасте до 25 лет
Это результат упорной работы Президента Украины, переговорной команды и Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.
Среди освобожденных сегодня - представители Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, Сил ТрО, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта. Все освобожденные - представители рядового и сержантского состава. Среди освобожденных Защитников есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет
Отмечается, что это лишь первая часть масштабного обмена, который будет продолжаться в рамках достигнутых договоренностей.
Этот обмен касается отдельных категорий военнопленных, в частности в возрасте до 25 лет, тяжелораненых и тяжелобольных пленников. Также продолжается работа над репатриацией тел погибших во время защиты Родины украинских военных
Возвращенные защитники будут обеспечены всем необходимым. Им восстановят документы, выплатят положенное денежное обеспечение за все время в неволе, одноразовую помощь. Также они пройдут курс медицинской реабилитации.
Отмечается, что 66-й обмен пленными продолжается. Из соображений безопасности операции окончательные цифры освобожденных будут обнародованы после завершения обменного процесса.
Украина последовательно работает над реализацией формулы обмена "всех на всех" во всех категориях
Дополнение
В Стамбуле во время переговоров была достигнута договоренность с россией о возвращении 6 тыс. тел на 6 тыс. тел погибших военных.
Также Украина и рф договорились об обмене всеми тяжелобольными военнопленными и лицами в возрасте до 25 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что возвращение тел павших состоится сразу после обмена пленными.
Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина сталкивается с информационным давлением и попытками россией единолично диктовать параметры обменного процесса, и Координационный штаб настойчиво работает над организацией обмена, основанного на достигнутых договоренностях.