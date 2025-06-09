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Зеленський про обмін полоненими: деталі процесу доволі чутливі, тому зараз інформації менше, ніж зазвичай

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Розпочався обмін полоненими з росією, який триватиме декілька днів. Серед тих, кого повертають, є поранені, важкопоранені та люди молодші 25 років.

Зеленський про обмін полоненими: деталі процесу доволі чутливі, тому зараз інформації менше, ніж зазвичай

Президент України Володимир Зеленський заявив, що деталі сьогоднішнього обміну полоненими доволі чутливі, тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Всього буде декілька етапів обміну, сказав Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Сьогодні стартував обмін - перший етап домовленості в Стамбулі. Всього буде декілька етапів - принаймні саме про це говорили з російською стороною. В цьому обміні мають бути поранені, також важкопоранені і також ті, кому 25 років, і молодші. Очікується, що процес обміну триватиме ще не один день. Деталі процесу доволі чутливі. Тому зараз інформації менше, ніж зазвичай. Я дякую всім, хто допомагає здійснити обмін і працює, щоб усі наші люди могли повернутись додому – додому з російського полону 

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Сьогодні, 9 червня, розпочався обмін з рф, який триватиме в декілька етапів ще найближчими днями. Серед категорій тих, кого повертають зараз, – поранені та важкопоранені, а також молодші 25 років.

Павло Башинський

Павло Башинський

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