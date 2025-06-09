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Зеленский об обмене пленными: детали процесса довольно чувствительны, поэтому сейчас информации меньше, чем обычно

Киев • УНН

 • 522 просмотра

Начался обмен пленными с россией, который продлится несколько дней. Среди тех, кого возвращают, есть раненые, тяжелораненые и люди моложе 25 лет.

Зеленский об обмене пленными: детали процесса довольно чувствительны, поэтому сейчас информации меньше, чем обычно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что детали сегодняшнего обмена пленными довольно чувствительны, поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Всего будет несколько этапов обмена, сказал Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Сегодня стартовал обмен - первый этап договоренности в Стамбуле. Всего будет несколько этапов - по крайней мере, именно об этом говорили с российской стороной. В этом обмене должны быть раненые, также тяжелораненые и также те, кому 25 лет, и младше. Ожидается, что процесс обмена продлится еще не один день. Детали процесса довольно чувствительны. Поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Я благодарю всех, кто помогает осуществить обмен и работает, чтобы все наши люди могли вернуться домой – домой из российского плена 

- сказал Зеленский.

Напомним

Сегодня, 9 июня, начался обмен с рф, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий тех, кого возвращают сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
Стамбул
Владимир Зеленский
Украина
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