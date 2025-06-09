Зеленский об обмене пленными: детали процесса довольно чувствительны, поэтому сейчас информации меньше, чем обычно
Киев • УНН
Начался обмен пленными с россией, который продлится несколько дней. Среди тех, кого возвращают, есть раненые, тяжелораненые и люди моложе 25 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что детали сегодняшнего обмена пленными довольно чувствительны, поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Всего будет несколько этапов обмена, сказал Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Сегодня стартовал обмен - первый этап договоренности в Стамбуле. Всего будет несколько этапов - по крайней мере, именно об этом говорили с российской стороной. В этом обмене должны быть раненые, также тяжелораненые и также те, кому 25 лет, и младше. Ожидается, что процесс обмена продлится еще не один день. Детали процесса довольно чувствительны. Поэтому сейчас информации меньше, чем обычно. Я благодарю всех, кто помогает осуществить обмен и работает, чтобы все наши люди могли вернуться домой – домой из российского плена
Напомним
Сегодня, 9 июня, начался обмен с рф, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий тех, кого возвращают сейчас, – раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет.