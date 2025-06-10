В рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной
Киев • УНН
россия сообщила о возвращении второй группы военнослужащих в обмен на украинских солдат ВСУ. Официальный Киев пока не подтвердил эту информацию.
В минобороны рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной, передает УНН со ссылкой на росСМИ.
россия вернула из плена вторую группу российских военнослужащих, взамен Украине переданы пленные солдаты ВСУ
Больше информации пока неизвестно. Официальный Киев пока информацию об обмене не подтвердил.
Первый этап обмена пленными в возрасте до 25 лет: среди освобожденных есть защитники Мариуполя09.06.25, 15:10 • 24768 просмотров