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В рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной

Киев • УНН

 • 674 просмотра

россия сообщила о возвращении второй группы военнослужащих в обмен на украинских солдат ВСУ. Официальный Киев пока не подтвердил эту информацию.

В рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной

В минобороны рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

россия вернула из плена вторую группу российских военнослужащих, взамен Украине переданы пленные солдаты ВСУ 

- цитируют росСМИ сообщение минобороны рф.

Больше информации пока неизвестно. Официальный Киев пока информацию об обмене не подтвердил.

Первый этап обмена пленными в возрасте до 25 лет: среди освобожденных есть защитники Мариуполя09.06.25, 15:10 • 24768 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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