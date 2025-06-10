В рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной

В минобороны рф заявили о втором этапе обмена пленными с Украиной, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

россия вернула из плена вторую группу российских военнослужащих, взамен Украине переданы пленные солдаты ВСУ - цитируют росСМИ сообщение минобороны рф.

Больше информации пока неизвестно. Официальный Киев пока информацию об обмене не подтвердил.

Первый этап обмена пленными в возрасте до 25 лет: среди освобожденных есть защитники Мариуполя