У рф заявили про другий етап обміну полоненими з Україною
Київ • УНН
росія повідомила про повернення другої групи військовослужбовців в обмін на українських солдатів ЗСУ. Офіційний Київ поки що не підтвердив цю інформацію.
У міноборони рф заявили про другий етап обміну полонених з Україною, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
росія повернула з полону другу групу російських військовослужбовців, натомість Україні передано полонені солдати ЗСУ
Більше інформації наразі невідомо. Офіційний Київ поки інформацію про обмін не підтвердив.
Перший етап обміну полоненими віком до 25 років: серед звільнених є оборонці Маріуполя09.06.25, 15:10 • 24775 переглядiв