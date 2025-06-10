У рф заявили про другий етап обміну полоненими з Україною

У міноборони рф заявили про другий етап обміну полонених з Україною, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

росія повернула з полону другу групу російських військовослужбовців, натомість Україні передано полонені солдати ЗСУ - цитують росЗМІ повідомлення міноборони рф.

Більше інформації наразі невідомо. Офіційний Київ поки інформацію про обмін не підтвердив.

Перший етап обміну полоненими віком до 25 років: серед звільнених є оборонці Маріуполя