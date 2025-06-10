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У рф заявили про другий етап обміну полоненими з Україною

Київ • УНН

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росія повідомила про повернення другої групи військовослужбовців в обмін на українських солдатів ЗСУ. Офіційний Київ поки що не підтвердив цю інформацію.

У рф заявили про другий етап обміну полоненими з Україною

У міноборони рф заявили про другий етап обміну полонених з Україною, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

росія повернула з полону другу групу російських військовослужбовців, натомість Україні передано полонені солдати ЗСУ 

- цитують росЗМІ повідомлення міноборони рф.

Більше інформації наразі невідомо. Офіційний Київ поки інформацію про обмін не підтвердив.

Перший етап обміну полоненими віком до 25 років: серед звільнених є оборонці Маріуполя09.06.25, 15:10 • 24775 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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