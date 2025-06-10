Реформа АРМА зависла: хто блокує зміни і чому це небезпечно

Законопроєкт про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів, який мав би покласти край "ручному" управлінню арештованим майном, несподівано "завис" перед другим читанням у Верховній Раді. Це співпало з гучним скандалом через можливу корупцію в агентстві. Чи випадкове це співпадіння - розбирався УНН.

Деталі

Законопроєкт №12374-д про реформу АРМА унормовує процедури ідентифікації активів; вдосконалює управління різними типами активів; підвищує прозорість роботи агентства; врегульовує питання арештованих санкційних активів. А також документ має змінити підходи до відбору голови АРМА та проведення аудиту.

Його підтримують депутати антикорупційного комітету, міжнародні партнери України і громадські організації.

Минулого тижня документ планували розглянути у другому читанні у Верховній Раді, однак, як повідомив у коментарі УНН один з нардепів, "до нього не дійшли".

Саме в ці дні вибухнув гучний скандал навколо АРМА - за даними журналістського розслідування, Будинок профспілок на Майдані Незалежності передали в управління консорціуму, до складу якого входить компанія, що може бути повʼязана з одним із попередніх бенефіціарів активу. У публікації також згадувалося ім’я віцепрем’єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністерки юстиції України Ольги Стефанішиної у контексті минулих родинних зв’язків. Вона категорично спростувала будь-яку свою причетність до можливої схеми.

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У відповідь на скандал голова АРМА Олена Дума звинуватила медіа у "неправильних пріоритетах".

Чому ж реформа зависла саме зараз — у момент, коли суспільна увага прикута до АРМА? Відповідь дає сама ситуація: найбільше новий закон бʼє по керівництву АРМА, яке отримає чіткі обмеження. І головне — реформа відкриває двері до незалежного аудиту і можливості кадрових рішень. Саме тому її і блокують. Бо є що втрачати.

Після розслідування про ймовірне "ручне" управління арештованими активами, стало очевидно: реформа АРМА не просто актуальна — вона критично необхідна.

Це розслідування вкотре підтвердило, що законопроєктом №12374-д ми б’ємо у саме яблучко чинної системи управління активами, заточеної, вочевидь, під приватний, а не суспільний інтерес підкреслила голова антикорупційного комітету ВР Анастасія Радіна.

Законопроєкт №12374-д — це не просто технічне оновлення. Це своєрідний тест. І для парламенту, і для уряду, і для самого АРМА. Або суспільство отримає прозору систему управління арештованим майном — або схеми, які періодично проявляються у гучних скандалах. Зволікання зі змінами вигідне тільки тим, кому є що втрачати.

Нагадаємо

Олена Дума неодноразово критикувала законопроєкт №12374-д про реформу АРМА, який уже підтриманий парламентом у першому читанні. Вона заявляла, що документ "містить політично вмотивовані норми" та "може зашкодити всій антикорупційній інфраструктурі". При цьому сама ж називає свою роботу в АРМА "справжнім проривом". Водночас голова антикорупційного комітету Верховної Ради Анастасія Радіна вважає, що Олена Дума та її колеги "свідомо поширюють недостовірну інформацію" про законопроєкт про реформу АРМА, щоб зберегти існуючу неефективну систему.

У Transparency International Ukraine фактично підтримали позицію Анастасії Радіної та заявили, що спротив голови АРМА Олени Думи - це не що інше, як небажання позбутися важелів впливу. Антикорупційні експерти провели контент-аналіз публічної комунікації АРМА і дійшли висновку, що замість конструктивного діалогу щодо реформування установи, агентство вибудувало кампанію з дискредитації законопроєкту №12374-д про зміну системи управління арештованим майном та уникає будь-якого публічного визнання власних помилок.