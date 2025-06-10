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Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо
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13:58 • 3778 перегляди

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

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Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

Київ • УНН

 • 3772 перегляди

Нардеп Сергій Кузьміних, обвинувачений у хабарництві, може бути пов'язаний з аптечним бізнесом, прихованим через наближених осіб. НАЗК може перевірити факти лобіювання інтересів.

Чи піде НАЗК по сліду аптек Кузьміних? Підстав для проведення перевірки наразі більш ніж достатньо

УНН зʼясував, що обвинувачений у хабарництві народний депутат Сергій Кузьміних очевидно повʼязаний з аптечним бізнесом, прихованим через наближених осіб. За словами голови Громадської ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції Катерини Бутко, якщо інформація підтвердиться і зʼясується, що нардеп отримує доходи від лобіювання інтересів бізнесу, НАЗК може скласти адміністративний протокол і передати матеріали у правоохоронні органи.

Контекст

Як зʼясував УНН, народний депутат України Сергій Кузьміних, який наразі є обвинуваченим у кримінальному провадженні щодо отримання 558 тисяч гривень неправомірної вигоди, очевидно використав схему для приховування своїх активів та ведення підприємницької діяльності.

Зокрема, відповідно до відкритих даних, на водія народного депутата  Максима Токового, який також фігурує у згаданій кримінальній справі (він був посередником в отриманні Сергієм Кузьміних неправомірної вигоди), оформлена ТОВ "МАКСИМУМ ЕФ", КВЕД діяльності якої свідчить про те, що це мережа аптек.

Крім того, є ще один очевидний звʼязок народного депутата Сергія Кузьміних з аптеками. Особою, уповноваженою вчиняти дії від імені юридичної особи ТОВ "МАКСИМУМ ЕФ", у тому числі підписувати договори, вказаний Ігор Салко. Він же є підписантом у Міжнародному Благодійному Фонді братів Кузьміних, заснованому нардепом.

Якщо ЗМІ, громадськість чи ще хтось направить звернення до НАЗК з фактами й проханням їх перевірити, то НАЗК розгляне. Якщо інформація підтвердиться й там будуть порушення, то, звісно, направить далі (у правоохронні органи – ред.) 

- зазначила Бутко.

За її словами, якщо будуть виявлені докази того, що народний депутат лобіює інтереси бізнесу, НАЗК може виписати адміністративний протокол через конфлікт інтересів. Проте остаточно підтверджує наявність такого конфлікту інтересів суд.

Бутко додала, якщо є задокументований факт, наприклад, отримання неправомірної вигоди, то це вже повинне бути відкрите кримінальне провадження, яке має розслідувати Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Водночас, за її словами, серед народних депутатів достатньо поширена практика оформлення бізнесу на родичів чи наближених людей.

Якщо є докази, що депутат у своїй роботі просуває інтереси цього бізнесу за що отримує доходи - це вже можна розслідувати як можливий конфлікт інтересів

 - зазначила Бутко.

Варто зауважити, що Сергій Кузьміних працює на посаді голови Підкомітету з питань фармації та фармацевтичної діяльності Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації,  медичної допомоги та медичного страхування. За даними ЗМІ, на цій посаді Сергій Кузьміних активно лобіює законодавчі ініціативи, направлені на знищення великих аптечних мереж. Журналісти припускають, що фінансує таку депутатську діяльність народного депутата завод-виробник ліків "Дарниця".

Сукупність цих фактів очевидно має слугувати приводом перевірки діяльності народного депутата. Редакція УНН звернулась із відповідним запитом до НАЗК щодо проведення перевірки діяльності народного депутата Сергія Кузьміних.

Нагадаємо

Раніше нардепа Сергія Кузьміних викрили на "гарячому" під час одержання неправомірної вигоди у 558 тисяч гривень. За версією слідства, він отримав кошти за сприяння у підписанні контрактів між приватними компаніями та однією з лікарень у Житомирській області на постачання медичного обладнання. 

У кінці січня 2022 року НАБУ зафіксувало передачу грошей і опублікувало відео про це. На ньому людина з голосом, схожим на Кузьміних, обіцяє своє сприяння і додає, що може вирішити питання з усіма медзакладами області. 

31 січня 2022 року тодішня Генпрокурор Ірина Венедиктова підписала йому підозру. 

Сергія Кузьміних не затримували через "депутатський імунітет", однак він ігнорував допити через що його оголосили у розшук. Після кількох днів "переховування" нардепа все ж затримали для обрання запобіжного заходу.

У травні 2022 року Кузьміних обрали запобіжний захід у вигляді застави у 49 тисяч 600 гривень. Звісно заставу за народного обранця внесли.

У вересні 2022 року обвинувальний акт у справі проти Кузьміних направили до ВАКС для розгляду по суті. Наразі триває стадія дослідження доказів. За цей час нардеп неодноразово ігнорував судові засідання.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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