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Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно
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Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

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Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

Киев • УНН

 • 640 просмотра

Нардеп Сергей Кузьминых, обвиняемый во взяточничестве, может быть связан с аптечным бизнесом, скрытым через приближенных лиц. НАПК может проверить факты лоббирования интересов.

Пойдет ли НАПК по следу аптек Кузьминых? Оснований для проведения проверки сейчас более чем достаточно

УНН выяснил, что обвиняемый во взяточничестве народный депутат Сергей Кузьминых очевидно связан с аптечным бизнесом, скрытым через приближенных лиц. По словам председателя Общественного совета при Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции Екатерины Бутко, если информация подтвердится и выяснится, что нардеп получает доходы от лоббирования интересов бизнеса, НАПК может составить административный протокол и передать материалы в правоохранительные органы.

Контекст

Как выяснил УНН, народный депутат Украины Сергей Кузьминых, который сейчас является обвиняемым в уголовном производстве по получению 558 тысяч гривен неправомерной выгоды, очевидно использовал схему для сокрытия своих активов и ведения предпринимательской деятельности.

В частности, согласно открытым данным, на водителя народного депутата  Максима Токового, который также фигурирует в упомянутом уголовном деле (он был посредником в получении Сергеем Кузьминых неправомерной выгоды), оформлено ООО "МАКСИМУМ ЭФ", КВЭД деятельности которой свидетельствует о том, что это сеть аптек.

Кроме того, есть еще одна очевидная связь народного депутата Сергея Кузьминых с аптеками. Лицом, уполномоченным совершать действия от имени юридического лица ООО "МАКСИМУМ ЭФ", в том числе подписывать договоры, указан Игорь Салко. Он же является подписантом в Международном Благотворительном Фонде братьев Кузьминых, основанном нардепом.

Если СМИ, общественность или еще кто-то направит обращение в НАПК с фактами и просьбой их проверить, то НАПК рассмотрит. Если информация подтвердится и там будут нарушения, то, конечно, направит дальше (в правоохранительные органы – ред.) 

- отметила Бутко.

По ее словам, если будут выявлены доказательства того, что народный депутат лоббирует интересы бизнеса, НАПК может выписать административный протокол из-за конфликта интересов. Однако окончательно подтверждает наличие такого конфликта интересов суд.

Бутко добавила, если есть задокументированный факт, например, получение неправомерной выгоды, то это уже должно быть открытое уголовное производство, которое должно расследовать Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

В то же время, по ее словам, среди народных депутатов достаточно распространена практика оформления бизнеса на родственников или приближенных людей.

Если есть доказательства, что депутат в своей работе продвигает интересы этого бизнеса за что получает доходы - это уже можно расследовать как возможный конфликт интересов

 - отметила Бутко.

Стоит отметить, что Сергей Кузьминых работает на должности председателя Подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации,  медицинской помощи и медицинского страхования. По данным СМИ, на этой должности Сергей Кузьминых активно лоббирует законодательные инициативы, направленные на уничтожение крупных аптечных сетей. Журналисты предполагают, что финансирует такую депутатскую деятельность народного депутата завод-производитель лекарств "Дарница".

Совокупность этих фактов очевидно должна служить поводом проверки деятельности народного депутата. Редакция УНН обратилась с соответствующим запросом в НАПК о проведении проверки деятельности народного депутата Сергея Кузьминых.

Напомним

Ранее нардепа Сергея Кузьминых разоблачили на "горячем" во время получения неправомерной выгоды в 558 тысяч гривен. По версии следствия, он получил средства за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и одной из больниц в Житомирской области на поставку медицинского оборудования. 

В конце января 2022 года НАБУ зафиксировало передачу денег и опубликовало видео об этом. На нем человек с голосом, похожим на Кузьминых, обещает свое содействие и добавляет, что может решить вопрос со всеми медучреждениями области. 

31 января 2022 года тогдашняя Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение. 

Сергея Кузьминых не задерживали из-за "депутатского иммунитета", однако он игнорировал допросы из-за чего его объявили в розыск. После нескольких дней "переховування" нардепа все же задержали для избрания меры пресечения.

В мае 2022 года Кузьминых избрали меру пресечения в виде залога в 49 тысяч 600 гривен. Конечно, залог за народного избранника внесли.

В сентябре 2022 года обвинительный акт по делу против Кузьминых направили в ВАКС для рассмотрения по существу. Сейчас продолжается стадия исследования доказательств. За это время нардеп неоднократно игнорировал судебные заседания.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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