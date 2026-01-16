Бразильского экс-президента Болсонару переведут в тюрьму Папуда для отбывания срока за попытку переворота

Фото: Bloomberg

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес издал приказ о переводе бывшего президента Жаира Болсонару в тюремный комплекс Папуда в федеральном округе. Экс-лидер страны продолжит отбывать наказание за попытку незаконного удержания власти после поражения на выборах 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Жаир Болсонару находится под стражей в штаб-квартире федеральной полиции в Бразилиа с конца ноября. В сентябре суд признал его виновным в подготовке государственного переворота и приговорил к 27 годам и трем месяцам лишения свободы. Дело касалось событий, развернувшихся после победы на выборах действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Судья Александре де Мораес, рассматривавший дело Болсонару, в четверг заявил, что бывший лидер правых сил будет переведен в тюремный комплекс Папуда в федеральном округе - сообщает CNN Brasil.

Решение о переводе в обычную тюрьму из-под стражи в отделении полиции свидетельствует о переходе к исполнению основного срока наказания. Болсонару стал первым президентом в истории Бразилии, приговоренным к такому длительному сроку за преступления против демократического строя. Защита экс-президента пока не прокомментировала приказ об этапировании в Папуду.

