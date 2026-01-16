Бразильского экс-президента Болсонару переведут в тюрьму Папуда для отбывания срока за попытку переворота

$43.180.08
50.320.20
ukenru
22:04 • 3218 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 14707 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 23440 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 55894 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 68131 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 36926 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33586 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52648 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42204 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44334 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 9780 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 13053 просмотра
Правительство утвердило перечень предметов, с которыми запрещено находиться в школах15 января, 18:01 • 3160 просмотра
Федеральный суд Германии возложил вину за нападение на газопровод "Северный поток" на Украину - СМИ15 января, 18:25 • 3532 просмотра
Свириденко: Минобразования и КГГА должны продлить или установить зимние каникулы до 1 февраля 2026 года15 января, 19:58 • 3830 просмотра
публикации
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 13064 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 46371 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 55894 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 68131 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 60513 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Джей Ди Вэнс
Биньямин Нетаньяху
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Белый дом
Венесуэла
Реклама
УНН Lite
Pinterest представил палитру трендовых цветов 2026 годаPhoto15 января, 16:22 • 9794 просмотра
X Маска запретит ИИ Grok раздевать до бикини фото реальных людей15 января, 07:20 • 22921 просмотра
Paramount подала в суд на Warner Bros. из-за сделки с Netflix13 января, 15:09 • 44686 просмотра
Хайди Клум заметили топлес во время отдыха на Сен-Бартелеми с Томом КаулитцемPhoto12 января, 00:45 • 78429 просмотра
Звезду фильма "Один дома" оштрафовали в Калифорнии за попытку воспользоваться услугами эскорта11 января, 23:46 • 69373 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Фильм
Дипломатка

Бразильского экс-президента Болсонару переведут в тюрьму Папуда для отбывания срока за попытку переворота

Киев • УНН

 • 0 просмотра

Экс-президента Бразилии Жаира Болсонару переведут в тюремный комплекс Папуда. Он будет отбывать наказание за попытку незаконного удержания власти после поражения на выборах 2022 года.

Бразильского экс-президента Болсонару переведут в тюрьму Папуда для отбывания срока за попытку переворота
Фото: Bloomberg

Судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес издал приказ о переводе бывшего президента Жаира Болсонару в тюремный комплекс Папуда в федеральном округе. Экс-лидер страны продолжит отбывать наказание за попытку незаконного удержания власти после поражения на выборах 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Жаир Болсонару находится под стражей в штаб-квартире федеральной полиции в Бразилиа с конца ноября. В сентябре суд признал его виновным в подготовке государственного переворота и приговорил к 27 годам и трем месяцам лишения свободы. Дело касалось событий, развернувшихся после победы на выборах действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Экс-президент Бразилии Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за попытку госпереворота26.11.25, 09:54 • 2582 просмотра

Судья Александре де Мораес, рассматривавший дело Болсонару, в четверг заявил, что бывший лидер правых сил будет переведен в тюремный комплекс Папуда в федеральном округе

- сообщает CNN Brasil.

Решение о переводе в обычную тюрьму из-под стражи в отделении полиции свидетельствует о переходе к исполнению основного срока наказания. Болсонару стал первым президентом в истории Бразилии, приговоренным к такому длительному сроку за преступления против демократического строя. Защита экс-президента пока не прокомментировала приказ об этапировании в Папуду.

Экс-президенту Бразилии Болсонару отказали в домашнем аресте после выписки из больницы01.01.26, 16:39 • 4934 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира
Bloomberg L.P.
Бразилия