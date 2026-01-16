Бразильського експрезидента Болсонару переведуть до в'язниці Папуда для відбування терміну за спробу перевороту
Київ • УНН
Експрезидента Бразилії Жаїра Болсонару переведуть до тюремного комплексу Папуда. Він відбуватиме покарання за спробу незаконного утримання влади після поразки на виборах 2022 року.
Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес видав наказ про переведення колишнього президента Жаїра Болсонару до тюремного комплексу Папуда у федеральному окрузі. Екслідер країни продовжить відбувати покарання за спробу незаконного утримання влади після поразки на виборах 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Жаїр Болсонару перебуває під вартою у штаб-квартирі федеральної поліції в Бразиліа з кінця листопада. У вересні суд визнав його винним у підготовці державного перевороту та засудив до 27 років і трьох місяців позбавлення волі. Справа стосувалася подій, що розгорнулися після перемоги на виборах чинного президента Луїса Інасіу Лули да Сілви.
Суддя Александре де Мораес, який розглядав справу Болсонару, у четвер заявив, що колишнього лідера правих сил буде переведено до тюремного комплексу Папуда у федеральному окрузі
Рішення про переведення до звичайної в'язниці з-під варти у відділку поліції свідчить про перехід до виконання основного терміну покарання. Болсонару став першим президентом в історії Бразилії, засудженим до такого тривалого терміну за злочини проти демократичного ладу. Захист експрезидента наразі не прокоментував наказ про етапування до Папуди.
