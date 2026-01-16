Бразильського експрезидента Болсонару переведуть до в'язниці Папуда для відбування терміну за спробу перевороту

Фото: Bloomberg

Суддя Верховного суду Бразилії Александре де Мораес видав наказ про переведення колишнього президента Жаїра Болсонару до тюремного комплексу Папуда у федеральному окрузі. Екслідер країни продовжить відбувати покарання за спробу незаконного утримання влади після поразки на виборах 2022 року. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Жаїр Болсонару перебуває під вартою у штаб-квартирі федеральної поліції в Бразиліа з кінця листопада. У вересні суд визнав його винним у підготовці державного перевороту та засудив до 27 років і трьох місяців позбавлення волі. Справа стосувалася подій, що розгорнулися після перемоги на виборах чинного президента Луїса Інасіу Лули да Сілви.

Суддя Александре де Мораес, який розглядав справу Болсонару, у четвер заявив, що колишнього лідера правих сил буде переведено до тюремного комплексу Папуда у федеральному окрузі - повідомляє CNN Brasil.

Рішення про переведення до звичайної в'язниці з-під варти у відділку поліції свідчить про перехід до виконання основного терміну покарання. Болсонару став першим президентом в історії Бразилії, засудженим до такого тривалого терміну за злочини проти демократичного ладу. Захист експрезидента наразі не прокоментував наказ про етапування до Папуди.

