Експрезиденту Бразилії Болсонару відмовили у домашньому арешті після виписки з лікарні
Київ • УНН
Міністр Верховного федерального суду Бразилії Александр де Мораес відхилив клопотання захисту експрезидента Жаїра Болсонару про переведення під домашній арешт. Політик залишатиметься під вартою, оскільки суд не знайшов нових фактів для зміни попередніх рішень, а медичні звіти свідчать про покращення його стану.
Міністр Верховного федерального суду Бразилії Александр де Мораес 1 січня відхилив клопотання захисту колишнього президента Жаїра Болсонару про переведення під гуманітарний домашній арешт. Політик залишатиметься під вартою у штаб-квартирі федеральної поліції. Про це повідомляє CNN, пише УНН.
Деталі
Адвокати подали клопотання напередодні виписки Болсонару з лікарні DF Star у Бразиліа, де він перебував після планових операцій. Захист наполягав на необхідності домашнього режиму через післяопераційний стан підзахисного та заявляв про можливе погіршення здоров'я в умовах в'язниці.
Обґрунтування судового рішення
Александр де Мораес зазначив, що адвокати не надали нових фактів, які б могли змінити попередні рішення суду від 22 листопада та 19 грудня. Міністр підкреслив, що медичні звіти свідчать про покращення стану колишнього президента.
Не було погіршення стану здоров’я Жаїра Мессіаса Болсонару; радше, його клінічний стан показав покращення дискомфорту, який він відчував після перенесених планових операцій, як зазначено у звіті його власних лікарів
Суд також наголосив, що всі необхідні медичні приписи можуть бути виконані за місцем утримання в Управлінні федеральної поліції. Доступ лікарів до затриманого забезпечений цілодобово.
У своєму зверненні адвокати посилалися на прецедент із колишнім президентом Фернандо Коллором, якому раніше надали аналогічний захід. Вони просили залишити Болсонару в медичному закладі до прийняття остаточного рішення, проте суд визнав ці вимоги безпідставними.
