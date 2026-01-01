Експрезиденту Бразилії Болсонару відмовили у домашньому арешті після виписки з лікарні

Міністр Верховного федерального суду Бразилії Александр де Мораес 1 січня відхилив клопотання захисту колишнього президента Жаїра Болсонару про переведення під гуманітарний домашній арешт. Політик залишатиметься під вартою у штаб-квартирі федеральної поліції. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Адвокати подали клопотання напередодні виписки Болсонару з лікарні DF Star у Бразиліа, де він перебував після планових операцій. Захист наполягав на необхідності домашнього режиму через післяопераційний стан підзахисного та заявляв про можливе погіршення здоров'я в умовах в'язниці.

Обґрунтування судового рішення

Александр де Мораес зазначив, що адвокати не надали нових фактів, які б могли змінити попередні рішення суду від 22 листопада та 19 грудня. Міністр підкреслив, що медичні звіти свідчать про покращення стану колишнього президента.

Не було погіршення стану здоров’я Жаїра Мессіаса Болсонару; радше, його клінічний стан показав покращення дискомфорту, який він відчував після перенесених планових операцій, як зазначено у звіті його власних лікарів – йдеться у рішенні міністра.

Суд також наголосив, що всі необхідні медичні приписи можуть бути виконані за місцем утримання в Управлінні федеральної поліції. Доступ лікарів до затриманого забезпечений цілодобово.

У своєму зверненні адвокати посилалися на прецедент із колишнім президентом Фернандо Коллором, якому раніше надали аналогічний захід. Вони просили залишити Болсонару в медичному закладі до прийняття остаточного рішення, проте суд визнав ці вимоги безпідставними.

