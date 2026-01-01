$42.350.03
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
11:27 • 13311 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
10:32 • 13906 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
10:10 • 13655 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 90508 перегляди
"Не добрий" ранок: що обов'язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 104905 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 39787 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 38503 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 33911 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 27514 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Експрезиденту Бразилії Болсонару відмовили у домашньому арешті після виписки з лікарні

Київ • УНН

 • 236 перегляди

Міністр Верховного федерального суду Бразилії Александр де Мораес відхилив клопотання захисту експрезидента Жаїра Болсонару про переведення під домашній арешт. Політик залишатиметься під вартою, оскільки суд не знайшов нових фактів для зміни попередніх рішень, а медичні звіти свідчать про покращення його стану.

Експрезиденту Бразилії Болсонару відмовили у домашньому арешті після виписки з лікарні

Міністр Верховного федерального суду Бразилії Александр де Мораес 1 січня відхилив клопотання захисту колишнього президента Жаїра Болсонару про переведення під гуманітарний домашній арешт. Політик залишатиметься під вартою у штаб-квартирі федеральної поліції. Про це повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Адвокати подали клопотання напередодні виписки Болсонару з лікарні DF Star у Бразиліа, де він перебував після планових операцій. Захист наполягав на необхідності домашнього режиму через післяопераційний стан підзахисного та заявляв про можливе погіршення здоров'я в умовах в'язниці.

Експрезидент Бразилії Болсонару переніс третю операцію через гикавку31.12.25, 11:00 • 2748 переглядiв

Обґрунтування судового рішення

Александр де Мораес зазначив, що адвокати не надали нових фактів, які б могли змінити попередні рішення суду від 22 листопада та 19 грудня. Міністр підкреслив, що медичні звіти свідчать про покращення стану колишнього президента.

Не було погіршення стану здоров’я Жаїра Мессіаса Болсонару; радше, його клінічний стан показав покращення дискомфорту, який він відчував після перенесених планових операцій, як зазначено у звіті його власних лікарів 

– йдеться у рішенні міністра.

Суд також наголосив, що всі необхідні медичні приписи можуть бути виконані за місцем утримання в Управлінні федеральної поліції. Доступ лікарів до затриманого забезпечений цілодобово.

У своєму зверненні адвокати посилалися на прецедент із колишнім президентом Фернандо Коллором, якому раніше надали аналогічний захід. Вони просили залишити Болсонару в медичному закладі до прийняття остаточного рішення, проте суд визнав ці вимоги безпідставними.

Експрезидент Бразилії Болсонару почав відбувати 27-річний тюремний термін за спробу держперевороту 26.11.25, 09:54 • 2569 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Бразилія