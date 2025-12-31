$42.390.17
Експрезидент Бразилії Болсонару переніс третю операцію через гикавку

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

Колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару пройшов третю медичну процедуру за чотири дні для лікування постійної гикавки. Лікарі провели операцію з блокування діафрагмального нерва, а також планують обстеження для виявлення гастроезофагеального рефлюксу.

Експрезидент Бразилії Болсонару переніс третю операцію через гикавку

Ув'язнений колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару протягом чотирьох днів пройшов третю медичну процедуру для лікування постійної гикавки, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Лікарі провели третю операцію з блокування діафрагмального нерва Болсонару. Нерв знаходиться в шиї та життєво важливий для контролю діафрагми, яка контролює дихання.

Дружина колишнього президента, Мішель Болсонару, поділилася заявою в соціальних мережах, підтверджуючи, що її чоловік пройшов третю процедуру, оскільки гикавка "не припинялася" з вихідних.

Лідер ультраправих відбуває 27-річний термін ув'язнення за планування державного перевороту з метою перевороту виборів 2022 року.

Команда лікарів Болсонару заявила, що в середу він пройде подальше обстеження, щоб визначити, де саме у нього гастроезофагеальний рефлюкс. Це відбувається, коли шлункова кислота повертається в горло та викликає печію.

Дві операції з приводу гикавки, проведені в суботу та понеділок, були спрямовані на лікування правого та лівого діафрагмальних нервів Болсонару.

Лікарі заявили у вівторок, що вони "не вірять, що госпіталізація затягнеться надовго".

Його дружина Мішель сказала, що операції колишнього президента відбулися після "дев'яти місяців боротьби та страждань від щоденної гикавки".

70-річного Болсонару спочатку госпіталізували до лікарні в столиці Бразиліа для успішної операції з видалення подвійної грижі на Різдво. Він мав покинути лікарню 1 січня, якщо пройшло добре.

Верховний суд Бразилії дозволив перевести ув'язненого експрезидента з поліцейського управління, де він відбуває покарання, до лікарні.

До операції з видалення грижі колишній президент переніс операцію на кишківнику в квітні.

Доповнення

Болсонару обіймав посаду президента Бразилії з 2019 по 2023 рік. Він програв вибори 2022 року чинному президенту Бразилії Луїсу Інасіу Лулі да Сілві.

Чоловік вдарив Болсонару ножем у живіт на передвиборчому мітингу за місяць до виборів 2018 року, що вимагало операції через велику крововтрату. Ножове поранення призвело до постійних проблем зі здоров'ям у ультраправого діяча.

Він підтримав свого сина Флавіо Болсонару, щоб він балотувався проти Лули на президентських виборах 2026 року.

Юлія Шрамко

