Експрезидент Бразилії Болсонару переніс третю операцію через гикавку

Ув'язнений колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару протягом чотирьох днів пройшов третю медичну процедуру для лікування постійної гикавки, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Лікарі провели третю операцію з блокування діафрагмального нерва Болсонару. Нерв знаходиться в шиї та життєво важливий для контролю діафрагми, яка контролює дихання.

Дружина колишнього президента, Мішель Болсонару, поділилася заявою в соціальних мережах, підтверджуючи, що її чоловік пройшов третю процедуру, оскільки гикавка "не припинялася" з вихідних.

Лідер ультраправих відбуває 27-річний термін ув'язнення за планування державного перевороту з метою перевороту виборів 2022 року.

Команда лікарів Болсонару заявила, що в середу він пройде подальше обстеження, щоб визначити, де саме у нього гастроезофагеальний рефлюкс. Це відбувається, коли шлункова кислота повертається в горло та викликає печію.

Дві операції з приводу гикавки, проведені в суботу та понеділок, були спрямовані на лікування правого та лівого діафрагмальних нервів Болсонару.

Лікарі заявили у вівторок, що вони "не вірять, що госпіталізація затягнеться надовго".

Його дружина Мішель сказала, що операції колишнього президента відбулися після "дев'яти місяців боротьби та страждань від щоденної гикавки".

70-річного Болсонару спочатку госпіталізували до лікарні в столиці Бразиліа для успішної операції з видалення подвійної грижі на Різдво. Він мав покинути лікарню 1 січня, якщо пройшло добре.

Верховний суд Бразилії дозволив перевести ув'язненого експрезидента з поліцейського управління, де він відбуває покарання, до лікарні.

До операції з видалення грижі колишній президент переніс операцію на кишківнику в квітні.

Доповнення

Болсонару обіймав посаду президента Бразилії з 2019 по 2023 рік. Він програв вибори 2022 року чинному президенту Бразилії Луїсу Інасіу Лулі да Сілві.

Чоловік вдарив Болсонару ножем у живіт на передвиборчому мітингу за місяць до виборів 2018 року, що вимагало операції через велику крововтрату. Ножове поранення призвело до постійних проблем зі здоров'ям у ультраправого діяча.

Він підтримав свого сина Флавіо Болсонару, щоб він балотувався проти Лули на президентських виборах 2026 року.