Экс-президент Бразилии Болсонару перенес третью операцию из-за икоты

Заключенный бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в течение четырех дней прошел третью медицинскую процедуру для лечения постоянной икоты, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Врачи провели третью операцию по блокировке диафрагмального нерва Болсонару. Нерв находится в шее и жизненно важен для контроля диафрагмы, которая контролирует дыхание.

Жена бывшего президента, Мишель Болсонару, поделилась заявлением в социальных сетях, подтверждая, что ее муж прошел третью процедуру, поскольку икота "не прекращалась" с выходных.

Лидер ультраправых отбывает 27-летний срок заключения за планирование государственного переворота с целью отмены выборов 2022 года.

Команда врачей Болсонару заявила, что в среду он пройдет дальнейшее обследование, чтобы определить, где именно у него гастроэзофагеальный рефлюкс. Это происходит, когда желудочная кислота возвращается в горло и вызывает изжогу.

Две операции по поводу икоты, проведенные в субботу и понедельник, были направлены на лечение правого и левого диафрагмальных нервов Болсонару.

Врачи заявили во вторник, что они "не верят, что госпитализация затянется надолго".

Его жена Мишель сказала, что операции бывшего президента произошли после "девяти месяцев борьбы и страданий от ежедневной икоты".

70-летнего Болсонару изначально госпитализировали в больницу в столице Бразилиа для успешной операции по удалению двойной грыжи на Рождество. Он должен был покинуть больницу 1 января, если все прошло хорошо.

Верховный суд Бразилии разрешил перевести заключенного экс-президента из полицейского участка, где он отбывает наказание, в больницу.

До операции по удалению грыжи бывший президент перенес операцию на кишечнике в апреле.

Дополнение

Болсонару занимал пост президента Бразилии с 2019 по 2023 год. Он проиграл выборы 2022 года действующему президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве.

Мужчина ударил Болсонару ножом в живот на предвыборном митинге за месяц до выборов 2018 года, что потребовало операции из-за большой кровопотери. Ножевое ранение привело к постоянным проблемам со здоровьем у ультраправого деятеля.

Он поддержал своего сына Флавио Болсонару, чтобы он баллотировался против Лулы на президентских выборах 2026 года.