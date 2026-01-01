Экс-президенту Бразилии Болсонару отказали в домашнем аресте после выписки из больницы

Министр Верховного федерального суда Бразилии Александр де Мораес 1 января отклонил ходатайство защиты бывшего президента Жаира Болсонару о переводе под гуманитарный домашний арест. Политик будет оставаться под стражей в штаб-квартире федеральной полиции. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Адвокаты подали ходатайство накануне выписки Болсонару из больницы DF Star в Бразилиа, где он находился после плановых операций. Защита настаивала на необходимости домашнего режима из-за послеоперационного состояния подзащитного и заявляла о возможном ухудшении здоровья в условиях тюрьмы.

Обоснование судебного решения

Александр де Мораес отметил, что адвокаты не предоставили новых фактов, которые могли бы изменить предыдущие решения суда от 22 ноября и 19 декабря. Министр подчеркнул, что медицинские отчеты свидетельствуют об улучшении состояния бывшего президента.

Не было ухудшения состояния здоровья Жаира Мессиаса Болсонару; скорее, его клиническое состояние показало улучшение дискомфорта, который он испытывал после перенесенных плановых операций, как указано в отчете его собственных врачей – говорится в решении министра.

Суд также подчеркнул, что все необходимые медицинские предписания могут быть выполнены по месту содержания в Управлении федеральной полиции. Доступ врачей к задержанному обеспечен круглосуточно.

В своем обращении адвокаты ссылались на прецедент с бывшим президентом Фернандо Коллором, которому ранее предоставили аналогичную меру. Они просили оставить Болсонару в медицинском учреждении до принятия окончательного решения, однако суд признал эти требования безосновательными.

