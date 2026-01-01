Экс-президенту Бразилии Болсонару отказали в домашнем аресте после выписки из больницы

$42.350.03
13:04 • 9168 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 11915 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 12608 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 12400 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 87992 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 103765 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 39454 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 38375 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 33820 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27459 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
публикации
Эксклюзивы
Теги
Авторы
Популярные новости
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год1 января, 05:48 • 16096 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-ЛагоVideo1 января, 07:47 • 15591 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном1 января, 08:01 • 62766 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго1 января, 08:05 • 13575 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствияPhotoVideo1 января, 08:12 • 10858 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 10882 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 87994 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 52228 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 88382 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 86241 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 5018 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 20674 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 22386 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 52215 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 22697 просмотра
Экс-президенту Бразилии Болсонару отказали в домашнем аресте после выписки из больницы

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Министр Верховного федерального суда Бразилии Александр де Мораес отклонил ходатайство защиты экс-президента Жаира Болсонару о переводе под домашний арест. Политик будет оставаться под стражей, поскольку суд не нашел новых фактов для изменения предыдущих решений, а медицинские отчеты свидетельствуют об улучшении его состояния.

Экс-президенту Бразилии Болсонару отказали в домашнем аресте после выписки из больницы

Министр Верховного федерального суда Бразилии Александр де Мораес 1 января отклонил ходатайство защиты бывшего президента Жаира Болсонару о переводе под гуманитарный домашний арест. Политик будет оставаться под стражей в штаб-квартире федеральной полиции. Об этом сообщает CNN, пишет УНН.

Подробности

Адвокаты подали ходатайство накануне выписки Болсонару из больницы DF Star в Бразилиа, где он находился после плановых операций. Защита настаивала на необходимости домашнего режима из-за послеоперационного состояния подзащитного и заявляла о возможном ухудшении здоровья в условиях тюрьмы.

Экс-президент Бразилии Болсонару перенес третью операцию из-за икоты

Обоснование судебного решения

Александр де Мораес отметил, что адвокаты не предоставили новых фактов, которые могли бы изменить предыдущие решения суда от 22 ноября и 19 декабря. Министр подчеркнул, что медицинские отчеты свидетельствуют об улучшении состояния бывшего президента.

Не было ухудшения состояния здоровья Жаира Мессиаса Болсонару; скорее, его клиническое состояние показало улучшение дискомфорта, который он испытывал после перенесенных плановых операций, как указано в отчете его собственных врачей 

– говорится в решении министра.

Суд также подчеркнул, что все необходимые медицинские предписания могут быть выполнены по месту содержания в Управлении федеральной полиции. Доступ врачей к задержанному обеспечен круглосуточно.

В своем обращении адвокаты ссылались на прецедент с бывшим президентом Фернандо Коллором, которому ранее предоставили аналогичную меру. Они просили оставить Болсонару в медицинском учреждении до принятия окончательного решения, однако суд признал эти требования безосновательными.

Экс-президент Бразилии Болсонару начал отбывать 27-летний тюремный срок за попытку госпереворота

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Бразилия