22:04 • 4900 просмотра
Трамп все-таки получил Нобелевскую медаль мира, ее символически передала Мачадо
15 января, 14:15 • 16874 просмотра
Крупы, хлеб, мясо, яйца или овощи: что следующее в очереди на подорожание
Эксклюзив
15 января, 13:18 • 24986 просмотра
Чрезвычайная ситуация в энергетике Украины: что это значит для жителей городов
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 57800 просмотра
Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
15 января, 08:08 • 69603 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко
Эксклюзив
15 января, 07:52 • 37340 просмотра
Морозы и снег: что происходит с озимыми культурами в Украине
15 января, 06:16 • 33874 просмотра
Глава МВФ Георгиева прибыла в Киев с первым визитом с 2023 года
15 января, 02:34 • 52883 просмотра
Трамп обвинил Украину в торможении мирного соглашения с РФ
14 января, 19:44 • 42383 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
14 января, 17:38 • 44554 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Преступление против государства. СБУ должна проверить решение экс-замглавы Госавиаслужбы Зелинского
Эксклюзив
15 января, 08:19 • 57793 просмотра
Редкий астрологический аспект и громкие скандалы: что происходит с гороскопом Юлии Тимошенко15 января, 08:08 • 69598 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 60997 просмотра
Мэттью МакКонахи зарегистрировал фразу "Alright, alright, alright" как торговую марку для защиты от ИИ

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Мэттью МакКонахи зарегистрировал фразу "Alright, alright, alright" как торговую марку. Это позволит ему контролировать использование своего голоса и образа, созданных искусственным интеллектом.

Мэттью МакКонахи зарегистрировал фразу "Alright, alright, alright" как торговую марку для защиты от ИИ

Голливудский актер Мэттью Макконахи стал первой кинозвездой, которая использовала закон о товарных знаках для защиты своего голоса и изображения от несанкционированного копирования искусственным интеллектом. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Лауреат премии "Оскар" зарегистрировал в Ведомстве по патентам и товарным знакам США ряд клипов, в том числе свою культовую фразу "Alright, alright, alright" ("хорошо, хорошо, хорошо") из фильма 1993 года "Ошеломленные и сбитые с толку".

Стратегия "цифрового периметра"

Адвокаты актера объяснили, что этот шаг имеет целью создать "четкий периметр" вокруг интеллектуальной собственности звезды. Хотя сейчас нет подтвержденных случаев злоупотреблений образом Макконахи, регистрация торговой марки позволит юристам оперативно блокировать любые дипфейки или ИИ-клоны его голоса.

В США разработали ИИ-приложение, которое создает цифровые аватары умерших родственников15.11.25, 05:41 • 3786 просмотров

Я хочу знать, что когда мой голос или изображение будут использовать, это будет потому, что я это одобрил и подписал

- заявил 56-летний актер.

Монетизация вместо запрета

В отличие от многих коллег, Макконахи не является противником технологий. Он уже несколько лет является инвестором компании ElevenLabs, специализирующейся на моделировании голоса. Актер уже разрешил создать свою официальную ИИ-копию, а регистрация прав поможет ему контролировать рынок лицензирования. 

Мэттью МакКонахи и Майкл Кейн клонируют свои голоса для компании по искусственному интеллекту ElevenLabs12.11.25, 12:47 • 3000 просмотров

Степан Гафтко

КультураТехнологии
Техника
Тренд
Бренд
Фильм