Мэттью МакКонахи зарегистрировал фразу "Alright, alright, alright" как торговую марку для защиты от ИИ

Голливудский актер Мэттью Макконахи стал первой кинозвездой, которая использовала закон о товарных знаках для защиты своего голоса и изображения от несанкционированного копирования искусственным интеллектом. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Подробности

Лауреат премии "Оскар" зарегистрировал в Ведомстве по патентам и товарным знакам США ряд клипов, в том числе свою культовую фразу "Alright, alright, alright" ("хорошо, хорошо, хорошо") из фильма 1993 года "Ошеломленные и сбитые с толку".

Стратегия "цифрового периметра"

Адвокаты актера объяснили, что этот шаг имеет целью создать "четкий периметр" вокруг интеллектуальной собственности звезды. Хотя сейчас нет подтвержденных случаев злоупотреблений образом Макконахи, регистрация торговой марки позволит юристам оперативно блокировать любые дипфейки или ИИ-клоны его голоса.

Я хочу знать, что когда мой голос или изображение будут использовать, это будет потому, что я это одобрил и подписал - заявил 56-летний актер.

Монетизация вместо запрета

В отличие от многих коллег, Макконахи не является противником технологий. Он уже несколько лет является инвестором компании ElevenLabs, специализирующейся на моделировании голоса. Актер уже разрешил создать свою официальную ИИ-копию, а регистрация прав поможет ему контролировать рынок лицензирования.

