15 січня, 22:04 • 4976 перегляди
Трамп таки отримав Нобелівську медаль миру, її символічно передала Мачадо
15 січня, 14:15 • 16969 перегляди
Крупи, хліб, м'ясо, яйця чи овочі: що наступне у черзі на подорожчання
Ексклюзив
15 січня, 13:18 • 25058 перегляди
Надзвичайна ситуація в енергетиці України: що це означає для жителів міст
Ексклюзив
15 січня, 08:19 • 57880 перегляди
Злочин проти держави. СБУ має перевірити рішення ексзамголови Державіаслужби Зелінського
15 січня, 08:08 • 69664 перегляди
Рідкісний астрологічний аспект і гучні скандали: що відбувається з гороскопом Юлії Тимошенко
Ексклюзив
15 січня, 07:52 • 37356 перегляди
Морози та сніг: що відбувається з озимими культурами в Україні
15 січня, 06:16 • 33888 перегляди
Голова МВФ Георгієва прибула до Києва з першим візитом з 2023 року
15 січня, 02:34 • 52888 перегляди
Трамп звинуватив Україну у гальмуванні мирної угоди з рф
14 січня, 19:44 • 42387 перегляди
Надзвичайний стан в енергетиці: що це означає
14 січня, 17:38 • 44559 перегляди
Зеленський доручив переглянути комендантську годину на час надзвичайних холодів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Меттью Макконахі зареєстрував фразу "Alright, alright, alright" як торгову марку для захисту від ШІ

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Меттью Макконахі зареєстрував фразу "Alright, alright, alright" як торгову марку. Це дозволить йому контролювати використання свого голосу та образу, створених штучним інтелектом.

Меттью Макконахі зареєстрував фразу "Alright, alright, alright" як торгову марку для захисту від ШІ

Голлівудський актор Меттью Макконахі став першою кінозіркою, яка використала закон про торговельні марки для захисту свого голосу та зображення від несанкціонованого копіювання штучним інтелектом. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Лауреат премії "Оскар" зареєстрував у Відомстві з патентів і товарних знаків США низку кліпів, зокрема свою культову фразу "Alright, alright, alright" ("добре, добре, добре") з фільму 1993 року "Приголомшені та збентежені".

Стратегія "цифрового периметра"

Адвокати актора пояснили, що цей крок має на меті створити "чіткий периметр" навколо інтелектуальної власності зірки. Хоча наразі немає підтверджених випадків зловживань образом Макконахі, реєстрація торгової марки дозволить юристам оперативно блокувати будь-які діпфейки чи ШІ-клони його голосу.

В США розробили ШІ-додаток, який створює цифрові аватари померлих родичів15.11.25, 05:41 • 3786 переглядiв

Я хочу знати, що коли мій голос чи зображення використовуватимуть, це буде тому, що я це схвалив і підписав

- заявив 56-річний актор.

Монетизація замість заборони

На відміну від багатьох колег, Макконахі не є противником технологій. Він уже кілька років є інвестором компанії ElevenLabs, що спеціалізується на моделюванні голосу. Актор уже дозволив створити свою офіційну ШІ-копію, а реєстрація прав допоможе йому контролювати ринок ліцензування. 

Меттью Макконахі та Майкл Кейн клонують свої голоси для компанії зі штучним інтелектом ElevenLabs12.11.25, 12:47 • 3000 переглядiв

Степан Гафтко

КультураТехнології
Техніка
Тренд
Бренд
Фільм