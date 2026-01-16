Меттью Макконахі зареєстрував фразу "Alright, alright, alright" як торгову марку для захисту від ШІ

Голлівудський актор Меттью Макконахі став першою кінозіркою, яка використала закон про торговельні марки для захисту свого голосу та зображення від несанкціонованого копіювання штучним інтелектом. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Лауреат премії "Оскар" зареєстрував у Відомстві з патентів і товарних знаків США низку кліпів, зокрема свою культову фразу "Alright, alright, alright" ("добре, добре, добре") з фільму 1993 року "Приголомшені та збентежені".

Стратегія "цифрового периметра"

Адвокати актора пояснили, що цей крок має на меті створити "чіткий периметр" навколо інтелектуальної власності зірки. Хоча наразі немає підтверджених випадків зловживань образом Макконахі, реєстрація торгової марки дозволить юристам оперативно блокувати будь-які діпфейки чи ШІ-клони його голосу.

В США розробили ШІ-додаток, який створює цифрові аватари померлих родичів

Я хочу знати, що коли мій голос чи зображення використовуватимуть, це буде тому, що я це схвалив і підписав - заявив 56-річний актор.

Монетизація замість заборони

На відміну від багатьох колег, Макконахі не є противником технологій. Він уже кілька років є інвестором компанії ElevenLabs, що спеціалізується на моделюванні голосу. Актор уже дозволив створити свою офіційну ШІ-копію, а реєстрація прав допоможе йому контролювати ринок ліцензування.

Меттью Макконахі та Майкл Кейн клонують свої голоси для компанії зі штучним інтелектом ElevenLabs