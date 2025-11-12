Меттью Макконахі та Майкл Кейн клонують свої голоси для компанії зі штучним інтелектом ElevenLabs

Актори Меттью Макконахі та Майкл Кейн співпрацюватимуть з компанією ElevenLabs, яка клонує їхні голоси за допомогою штучного інтелекту. Макконахі також інвестує в компанію, а його клонований голос використовуватиметься для іспаномовної версії його бюлетеня Lyrics of Livin'.