12 листопада, 15:53 • 20707 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 50472 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 47021 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 50341 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 48178 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 44161 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60089 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62886 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82372 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132037 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Публікації
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132038 перегляди
Меттью Макконахі та Майкл Кейн клонують свої голоси для компанії зі штучним інтелектом ElevenLabs

Київ • УНН

 • 2230 перегляди

Актори Меттью Макконахі та Майкл Кейн співпрацюватимуть з компанією ElevenLabs, яка клонує їхні голоси за допомогою штучного інтелекту. Макконахі також інвестує в компанію, а його клонований голос використовуватиметься для іспаномовної версії його бюлетеня Lyrics of Livin'.

Меттью Макконахі та Майкл Кейн клонують свої голоси для компанії зі штучним інтелектом ElevenLabs

Актори Меттью Макконахі та Майкл Кейн продадуть свій голос компанії ElevenLabs, яка потім їх клонує на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Mashable, передає УНН.

Деталі

Меттью Макконахі стане учасником іспаномовної аудіоверсії свого бюлетеня Lyrics of Livin’. Йому навіть знати іспанську, адже голос знаменитості клонують за допомогою технології ElevenLab.

Макконахі не лише співпрацює з компанією, а й інвестує у неї.

З моменту нашої першої розмови я був вражений тим, як команда ElevenLabs взяла магію базової технології та перетворила її на продукти, які творці, підприємства та оповідачі використовують щодня

- сказав актор.

Він додав, що завдяки технології "Lyrics of Livin’ розширюється іспаномовною версією, що дозволяє нам охопити ще більше людей та зв’язатися з ними".

Компанія ElevenLabs оголосила про запуск платформи Iconic Voice Marketplace, на якій будь-хто може використати голос знаменитості, отримавши дозвіл.

Актор Майкл Кейн, також, підтвердив, що клонуватиме свій голос для участі в цьому проєкті.

Серед інших доступних голосів – Джуді Гарленд, Джон Вейн, Лайза Міннеллі, Лоуренс Олів’є, Майя Енджелоу, Бейб Рут, а також історичні постаті - Томас Едісон і Марк Твен. Усього на платформі представлено 28 голосів.

Нагадаємо

Голлівудський актор Меттью Макконахі через 31 рік після закінчення школи нарешті прийшов за атестатом. Як пише USA Today, в п'ятницю ввечері актор з'явився на випускний в середній школі міста Лонгвью, штат Техас, яку закінчив в 1988 році.

Алла Кіосак

