Меттью Макконахі та Майкл Кейн клонують свої голоси для компанії зі штучним інтелектом ElevenLabs
Київ • УНН
Актори Меттью Макконахі та Майкл Кейн співпрацюватимуть з компанією ElevenLabs, яка клонує їхні голоси за допомогою штучного інтелекту. Макконахі також інвестує в компанію, а його клонований голос використовуватиметься для іспаномовної версії його бюлетеня Lyrics of Livin'.
Актори Меттью Макконахі та Майкл Кейн продадуть свій голос компанії ElevenLabs, яка потім їх клонує на основі штучного інтелекту. Про це повідомляє Mashable, передає УНН.
Деталі
Меттью Макконахі стане учасником іспаномовної аудіоверсії свого бюлетеня Lyrics of Livin’. Йому навіть знати іспанську, адже голос знаменитості клонують за допомогою технології ElevenLab.
Макконахі не лише співпрацює з компанією, а й інвестує у неї.
З моменту нашої першої розмови я був вражений тим, як команда ElevenLabs взяла магію базової технології та перетворила її на продукти, які творці, підприємства та оповідачі використовують щодня
Він додав, що завдяки технології "Lyrics of Livin’ розширюється іспаномовною версією, що дозволяє нам охопити ще більше людей та зв’язатися з ними".
Компанія ElevenLabs оголосила про запуск платформи Iconic Voice Marketplace, на якій будь-хто може використати голос знаменитості, отримавши дозвіл.
Актор Майкл Кейн, також, підтвердив, що клонуватиме свій голос для участі в цьому проєкті.
Серед інших доступних голосів – Джуді Гарленд, Джон Вейн, Лайза Міннеллі, Лоуренс Олів’є, Майя Енджелоу, Бейб Рут, а також історичні постаті - Томас Едісон і Марк Твен. Усього на платформі представлено 28 голосів.
Нагадаємо
