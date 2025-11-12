Мэттью МакКонахи и Майкл Кейн клонируют свои голоса для компании по искусственному интеллекту ElevenLabs

Актеры Мэттью Макконахи и Майкл Кейн продадут свой голос компании ElevenLabs, которая затем клонирует их на основе искусственного интеллекта. Об этом сообщает Mashable, передает УНН.

Детали

Мэттью Макконахи станет участником испаноязычной аудиоверсии своего бюллетеня Lyrics of Livin’. Ему даже не нужно знать испанский, ведь голос знаменитости клонируют с помощью технологии ElevenLab.

Макконахи не только сотрудничает с компанией, но и инвестирует в нее.

С момента нашего первого разговора я был поражен тем, как команда ElevenLabs взяла магию базовой технологии и превратила ее в продукты, которые создатели, предприятия и рассказчики используют каждый день - сказал актер.

Он добавил, что благодаря технологии "Lyrics of Livin’ расширяется испаноязычной версией, что позволяет нам охватить еще больше людей и связаться с ними".

Компания ElevenLabs объявила о запуске платформы Iconic Voice Marketplace, на которой любой желающий может использовать голос знаменитости, получив разрешение.

Актер Майкл Кейн также подтвердил, что будет клонировать свой голос для участия в этом проекте.

Среди других доступных голосов – Джуди Гарленд, Джон Уэйн, Лайза Миннелли, Лоуренс Оливье, Майя Энджелоу, Бейб Рут, а также исторические фигуры – Томас Эдисон и Марк Твен. Всего на платформе представлено 28 голосов.

