В США розробили ШІ-додаток, який створює цифрові аватари померлих родичів

Польща надає допомогу українським біженцям останній рік - Навроцький
07:45 • 15380 перегляди
В Україні стартувало подання заявок на грошову допомогу у 1000 гривень, але виникають проблеми при оформленні на дітей
14 листопада, 18:09 • 32677 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 51325 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 37953 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 33641 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 27871 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 18557 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 55023 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49563 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Графіки відключень електроенергії
Німеччина виділяє 150 мільйонів євро на американське озброєння для України15 листопада, 03:21
США успішно випробували тактичну термоядерну авіабомбу B61-12: подробиці15 листопада, 04:58
Вчені виявили спосіб приборкати тривожність, впливаючи на нейрони мозку15 листопада, 05:29
У Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи - ДСНС Photo15 листопада, 05:46
Атака рф на Київ 14 листопада: кількість загиблих зросла до 707:49
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto

Ексклюзив

14 листопада, 13:14
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 49562 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo

Ексклюзив

14 листопада, 09:52
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 61648 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo

Ексклюзив

13 листопада, 14:40
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 289654 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53
П'ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54
В США розробили ШІ-додаток, який створює цифрові аватари померлих родичів

Київ • УНН

 • 2848 перегляди

Стартап 2Wai з Лос-Анджелеса розробив мобільний застосунок HoloAvatar, який дозволяє створювати інтерактивні цифрові аватари померлих родичів. Застосунок, що вже доступний в App Store, викликав жваві дискусії щодо етичності та впливу на процес переживання горя.

В США розробили ШІ-додаток, який створює цифрові аватари померлих родичів

Стартап 2Wai з Лос‑Анджелеса представив мобільний застосунок, який дозволяє створювати інтерактивні цифрові аватари померлих родичів. Про це інформує видання Interesting Engineering, передає УНН.

Деталі

Презентаційне відео, яке опублікував співзасновник компанії Калум Уорті, швидко стало вірусним у соцмережі X - його переглянули понад 28 мільйонів разів.

У ролику показано, як вагітна жінка спілкується на смартфоні з цифровою реконструкцією своєї покійної матері. Далі демонструється, як згодом аватар читає казку немовляті, потім - розмовляє зі школярем дорогою додому. Завершальна сцена показує вже дорослого сина, який повідомляє аватару, що вона стане прабабусею.

Європейські зумери почуваються невпевнено у роботі зі штучним інтелектом - опитування13.11.25, 12:47 • 2525 переглядiв

Для створення ШІ-аватара користувач має відсканувати людину камерою смартфона. Після налаштування з ним можна спілкуватися: HoloAvatar відтворює голос, міміку та жести людини. Застосунок із такою назвою вже доступний у App Store.

За даними розробників, цифрові образи "виглядають і говорять як ви, а також здатні передавати спогади". Уорті назвав платформу "живим архівом людства" та запросив користувачів тестувати бета-версію.

Версію для Android обіцяють представити невдовзі.

Запуск сервісу викликав жваву полеміку. Частина користувачів назвала технологію "тривожною" та "неетичною", порівнявши її з серією "Я скоро повернуся" з "Чорного дзеркала", де героїня спілкується зі ШІ-копією померлого партнера. Критики побоюються, що подібні аватари можуть спотворювати процес проживання горя.

Опоненти наголошують на ризику підміни реальних емоцій штучною імітацією та ставлять питання щодо моральних меж таких рішень. Водночас дехто позитивно оцінив можливість зберегти голоси та історії близьких.

Google звинувачують у використанні інструменту штучного інтелекту Gemini для стеження за користувачами - ЗМІ12.11.25, 16:28 • 3513 переглядiв

Обговорення торкнулося й ширших тем розвитку штучного інтелекту. Експерти застерігають, що з подальшим прогресом робототехніки можуть з’явитися й фізичні аналоги таких аватарів, що підніме питання ідентичності, згоди та комерційного використання теми втрати.

Поки що застосунок активно набирає популярності, а дискусія щодо того, як він впливає на пам’ять і процес переживання втрати, триває й надалі.

Меттью Макконахі та Майкл Кейн клонують свої голоси для компанії зі штучним інтелектом ElevenLabs12.11.25, 11:47 • 2614 переглядiв

Віта Зеленецька

