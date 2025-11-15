В США розробили ШІ-додаток, який створює цифрові аватари померлих родичів
Київ • УНН
Стартап 2Wai з Лос-Анджелеса розробив мобільний застосунок HoloAvatar, який дозволяє створювати інтерактивні цифрові аватари померлих родичів. Застосунок, що вже доступний в App Store, викликав жваві дискусії щодо етичності та впливу на процес переживання горя.
Стартап 2Wai з Лос‑Анджелеса представив мобільний застосунок, який дозволяє створювати інтерактивні цифрові аватари померлих родичів. Про це інформує видання Interesting Engineering, передає УНН.
Деталі
Презентаційне відео, яке опублікував співзасновник компанії Калум Уорті, швидко стало вірусним у соцмережі X - його переглянули понад 28 мільйонів разів.
У ролику показано, як вагітна жінка спілкується на смартфоні з цифровою реконструкцією своєї покійної матері. Далі демонструється, як згодом аватар читає казку немовляті, потім - розмовляє зі школярем дорогою додому. Завершальна сцена показує вже дорослого сина, який повідомляє аватару, що вона стане прабабусею.
Європейські зумери почуваються невпевнено у роботі зі штучним інтелектом - опитування13.11.25, 12:47 • 2525 переглядiв
Для створення ШІ-аватара користувач має відсканувати людину камерою смартфона. Після налаштування з ним можна спілкуватися: HoloAvatar відтворює голос, міміку та жести людини. Застосунок із такою назвою вже доступний у App Store.
За даними розробників, цифрові образи "виглядають і говорять як ви, а також здатні передавати спогади". Уорті назвав платформу "живим архівом людства" та запросив користувачів тестувати бета-версію.
Версію для Android обіцяють представити невдовзі.
Запуск сервісу викликав жваву полеміку. Частина користувачів назвала технологію "тривожною" та "неетичною", порівнявши її з серією "Я скоро повернуся" з "Чорного дзеркала", де героїня спілкується зі ШІ-копією померлого партнера. Критики побоюються, що подібні аватари можуть спотворювати процес проживання горя.
Опоненти наголошують на ризику підміни реальних емоцій штучною імітацією та ставлять питання щодо моральних меж таких рішень. Водночас дехто позитивно оцінив можливість зберегти голоси та історії близьких.
Google звинувачують у використанні інструменту штучного інтелекту Gemini для стеження за користувачами - ЗМІ12.11.25, 16:28 • 3513 переглядiв
Обговорення торкнулося й ширших тем розвитку штучного інтелекту. Експерти застерігають, що з подальшим прогресом робототехніки можуть з’явитися й фізичні аналоги таких аватарів, що підніме питання ідентичності, згоди та комерційного використання теми втрати.
Поки що застосунок активно набирає популярності, а дискусія щодо того, як він впливає на пам’ять і процес переживання втрати, триває й надалі.
Меттью Макконахі та Майкл Кейн клонують свої голоси для компанії зі штучним інтелектом ElevenLabs12.11.25, 11:47 • 2614 переглядiв