В США разработали ИИ-приложение, которое создает цифровые аватары умерших родственников

14 ноября, 18:09 • 17327 просмотра
Раде предлагают расширить основания для запрета выезда из Украины: кого коснется
14 ноября, 16:09 • 31358 просмотра
15 ноября графики в Украине будут действовать в течение суток: сколько очередей будут отключать
Эксклюзив
14 ноября, 15:39 • 26581 просмотра
Прохождение отопительного сезона: как уменьшить счета за коммунальные услуги зимой
14 ноября, 15:03 • 24920 просмотра
Серия ударов по объектам РФ: Генштаб подтвердил поражение в Новороссийске, Саратовской области и районе Энгельса
14 ноября, 14:48 • 22137 просмотра
Украинки смогут получить 50 000 гривен: Зеленский подписал закон о выплатах при рождении ребенка
14 ноября, 13:30 • 16546 просмотра
Зеленский вывел Галущенко и Гринчук из состава СНБО
14 ноября, 13:27 • 40779 просмотра
Пять культовых фильмов 2000-х: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
14 ноября, 13:14 • 33882 просмотра
Министр образования и науки Лесной уволил экс-нардепа-взяточника Одарченко с должности ректора Государственного биотехнологического университета, но есть нюансPhoto
Эксклюзив
14 ноября, 09:52 • 54173 просмотра
Как пешеходам и водителям действовать в темноте на дорогах во время отключений света: Алексей Белошицкий дал советыPhotoVideo
14 ноября, 07:50 • 31161 просмотра
В Украине зафиксировано 161 тысячу дел о СЗЧ за 10 месяцев, что в 4 раза больше, чем в прошлом году - ОпендатаботPhoto
Новый прокурор Джорджии возглавил дело против Трампа по фальсификации выборов14 ноября, 18:17 • 3888 просмотра
Протест коренных народов заблокировал главный вход на COP30 в БразилииPhoto14 ноября, 18:29 • 3036 просмотра
Приднестровье переходит на уголь: из-за нехватки газа останавливают крупные предприятия – СМИVideo14 ноября, 18:58 • 2910 просмотра
В США зафиксировали первую смерть от аллергии на мясо после укуса клеща14 ноября, 19:09 • 5230 просмотра
В доме на Троещине, куда 14 ноября попал "шахед", жили бывшие работники ЧАЭС и их семьи00:25 • 4534 просмотра
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

В США разработали ИИ-приложение, которое создает цифровые аватары умерших родственников

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Стартап 2Wai из Лос-Анджелеса разработал мобильное приложение HoloAvatar, которое позволяет создавать интерактивные цифровые аватары умерших родственников. Приложение, уже доступное в App Store, вызвало оживленные дискуссии относительно этичности и влияния на процесс переживания горя.

В США разработали ИИ-приложение, которое создает цифровые аватары умерших родственников

Стартап 2Wai из Лос-Анджелеса представил мобильное приложение, которое позволяет создавать интерактивные цифровые аватары умерших родственников. Об этом сообщает издание Interesting Engineering, передает УНН.

Подробности

Презентационное видео, которое опубликовал сооснователь компании Калум Уорти, быстро стало вирусным в соцсети X - его просмотрели более 28 миллионов раз.

В ролике показано, как беременная женщина общается на смартфоне с цифровой реконструкцией своей покойной матери. Далее демонстрируется, как впоследствии аватар читает сказку младенцу, затем - разговаривает со школьником по дороге домой. Завершающая сцена показывает уже взрослого сына, который сообщает аватару, что она станет прабабушкой.

Европейские зумеры чувствуют себя неуверенно в работе с искусственным интеллектом - опрос13.11.25, 12:47 • 2468 просмотров

Для создания ИИ-аватара пользователь должен отсканировать человека камерой смартфона. После настройки с ним можно общаться: HoloAvatar воспроизводит голос, мимику и жесты человека. Приложение с таким названием уже доступно в App Store.

По данным разработчиков, цифровые образы "выглядят и говорят как вы, а также способны передавать воспоминания". Уорти назвал платформу "живым архивом человечества" и пригласил пользователей тестировать бета-версию.

Версию для Android обещают представить вскоре.

Запуск сервиса вызвал оживленную полемику. Часть пользователей назвала технологию "тревожной" и "неэтичной", сравнив ее с серией "Я скоро вернусь" из "Черного зеркала", где героиня общается с ИИ-копией умершего партнера. Критики опасаются, что подобные аватары могут искажать процесс проживания горя.

Оппоненты подчеркивают риск подмены реальных эмоций искусственной имитацией и ставят вопросы о моральных границах таких решений. В то же время некоторые положительно оценили возможность сохранить голоса и истории близких.

Google обвиняют в использовании инструмента искусственного интеллекта Gemini для слежки за пользователями - СМИ12.11.25, 16:28 • 3494 просмотра

Обсуждение затронуло и более широкие темы развития искусственного интеллекта. Эксперты предостерегают, что с дальнейшим прогрессом робототехники могут появиться и физические аналоги таких аватаров, что поднимет вопросы идентичности, согласия и коммерческого использования темы потери.

Пока что приложение активно набирает популярность, а дискуссия о том, как оно влияет на память и процесс переживания потери, продолжается и в дальнейшем.

Мэттью МакКонахи и Майкл Кейн клонируют свои голоса для компании по искусственному интеллекту ElevenLabs12.11.25, 11:47 • 2591 просмотр

Вита Зеленецкая

