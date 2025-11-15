В США разработали ИИ-приложение, которое создает цифровые аватары умерших родственников
Стартап 2Wai из Лос-Анджелеса разработал мобильное приложение HoloAvatar, которое позволяет создавать интерактивные цифровые аватары умерших родственников. Приложение, уже доступное в App Store, вызвало оживленные дискуссии относительно этичности и влияния на процесс переживания горя.
Стартап 2Wai из Лос-Анджелеса представил мобильное приложение, которое позволяет создавать интерактивные цифровые аватары умерших родственников. Об этом сообщает издание Interesting Engineering, передает УНН.
Презентационное видео, которое опубликовал сооснователь компании Калум Уорти, быстро стало вирусным в соцсети X - его просмотрели более 28 миллионов раз.
В ролике показано, как беременная женщина общается на смартфоне с цифровой реконструкцией своей покойной матери. Далее демонстрируется, как впоследствии аватар читает сказку младенцу, затем - разговаривает со школьником по дороге домой. Завершающая сцена показывает уже взрослого сына, который сообщает аватару, что она станет прабабушкой.
Для создания ИИ-аватара пользователь должен отсканировать человека камерой смартфона. После настройки с ним можно общаться: HoloAvatar воспроизводит голос, мимику и жесты человека. Приложение с таким названием уже доступно в App Store.
По данным разработчиков, цифровые образы "выглядят и говорят как вы, а также способны передавать воспоминания". Уорти назвал платформу "живым архивом человечества" и пригласил пользователей тестировать бета-версию.
Версию для Android обещают представить вскоре.
Запуск сервиса вызвал оживленную полемику. Часть пользователей назвала технологию "тревожной" и "неэтичной", сравнив ее с серией "Я скоро вернусь" из "Черного зеркала", где героиня общается с ИИ-копией умершего партнера. Критики опасаются, что подобные аватары могут искажать процесс проживания горя.
Оппоненты подчеркивают риск подмены реальных эмоций искусственной имитацией и ставят вопросы о моральных границах таких решений. В то же время некоторые положительно оценили возможность сохранить голоса и истории близких.
Обсуждение затронуло и более широкие темы развития искусственного интеллекта. Эксперты предостерегают, что с дальнейшим прогрессом робототехники могут появиться и физические аналоги таких аватаров, что поднимет вопросы идентичности, согласия и коммерческого использования темы потери.
Пока что приложение активно набирает популярность, а дискуссия о том, как оно влияет на память и процесс переживания потери, продолжается и в дальнейшем.
