Европейские зумеры чувствуют себя неуверенно в работе с искусственным интеллектом - опрос

$42.040.02
48.650.04
ukenru
Эксклюзив
11:14 • 8250 просмотра
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
09:10 • 12269 просмотра
Зеленский наложил санкции на Миндича и Цукермана
07:35 • 18756 просмотра
россия стремится захватить Покровск, чтобы убедить Трампа в выводе ВСУ из Донбасса - Зеленский
Эксклюзив
07:00 • 22799 просмотра
Цены на бензин: эксперт раскрыл, ждать ли в ближайшее время подорожания
13 ноября, 03:46 • 25398 просмотра
Трамп подписал закон, завершивший самый продолжительный шатдаун в истории США
13 ноября, 00:30 • 23031 просмотра
США будут поощрять Россию к дипломатии и взаимодействию с Украиной для прочного мира - Рубио
12 ноября, 23:58 • 19011 просмотра
G7 усиливает экономическое давление на Россию и рассматривает использование замороженных активов РФ - совместное заявление глав МИД
12 ноября, 15:53 • 54878 просмотра
В четвер почти по всей Украине будут выключать свет в течение суток - Укрэнерго
12 ноября, 15:00 • 78442 просмотра
Министр энергетики Гринчук подала в отставкуPhoto
12 ноября, 14:21 • 71961 просмотра
Пересечение границы Миндичем проверили: в ГПСУ говорят, все документы были, ограничений о запрете выезда по нему не устанавливалось
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинские военные показали ликвидацию российской ДРГ на Волчанском направленииVideo13 ноября, 02:38 • 28065 просмотра
Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс обвинил Анджелину Джоли в невежестве из-за ее поездки в Украину13 ноября, 03:24 • 34591 просмотра
Бриллиантовая брошь Наполеона, потерянная под Ватерлоо, продана за $4,4 млнPhoto06:58 • 10540 просмотра
Женщина 18 лет скрывала тело дочери в квартире: в прокуратуре раскрыли деталиPhotoVideo09:06 • 7788 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7328 просмотра
публикации
Пир во время чумы: как руководство Государственного биотехнологического университета получает премии при задолженности по зарплатам
Эксклюзив
11:14 • 8258 просмотра
Еда для улучшения самочувствия: топ веганских и безглютеновых рецептовPhoto10:59 • 7672 просмотра
Цена на газ и электроэнергию в Европе: где дешевле, а где дороже08:23 • 5690 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины завтра сыграет против ФранцииPhoto12 ноября, 14:08 • 86549 просмотра
МОН проведет выборы ректора Государственного биотехнологического университета в течение полугода12 ноября, 11:10 • 104985 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Тимур Миндич
Лавров Сергей Викторович
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Донецкая область
Запорожская область
Крым
Китай
Реклама
УНН Lite
Наоми Кэмпбелл встретилась с Папой Римским в ВатиканеPhoto12 ноября, 20:00 • 44387 просмотра
Перед встречей с кинозвездами Папа Лев XIV раскрыл свои четыре любимых фильма12 ноября, 16:40 • 44880 просмотра
Отели под брендом Marriott выселили гостей после банкротства партнера Sonder12 ноября, 09:10 • 35354 просмотра
Сериал "Чужой: Земля" продлен на второй сезонVideo12 ноября, 07:09 • 74160 просмотра
Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12 ноября, 06:57 • 74045 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Грибы
Золото
9К720 Искандер

Европейские зумеры чувствуют себя неуверенно в работе с искусственным интеллектом - опрос

Киев • УНН

 • 442 просмотра

Более 50% европейских зумеров нуждаются в курсах подготовки для взаимодействия с ИИ, а почти 21% оценили свою подготовку как плохую. Это выявил опрос портала Indeed и технологического института Нюрнберга среди 1400 человек, родившихся между 1995 и 2010 годами.

Европейские зумеры чувствуют себя неуверенно в работе с искусственным интеллектом - опрос

Многие представители поколения Z не уверены в своих навыках при взаимодействии с ИИ. В соцопросе на территории ФРГ, 5-я часть респондентов заявили о "плохом" понимании ИИ, более 50% нуждаются в курсах подготовки.

Пишет УНН со ссылкой на опрос портала Indeed и технологического института Нюрнберга.

Детали

Поколение Z выросло с интернетом, однако навыки работы с ИИ далеки от идеала. В период с марта по сентябрь 2025 года было опрошено онлайн примерно 1400 человек, родившихся между 1995 и 2010 годами.

Более половины опрошенных (на уровне 56,5%) оценили собственные знания в области искусственного интеллекта как нуждающиеся в совершенствовании или даже слишком слабые.

Респонденты объяснили, что при взаимодействии с ИИ, они имеют проблемы в анализе и интерпретации данных. Кроме того, есть слабые места в связанных с использованием ИИ, этических вопросах. В то же время, выявлено хорошее ориентирование или понимание в контексте критики в оценке результатов работы ИИ.

Следует отметить, что остальные респонденты из общего числа опрошенных, - это около 43% - вообще считают, что имеют хорошее или очень хорошее базовое понимание ИИ.

Оценка навыков для совмещения работы и использования ИИ

По данным опроса, многие молодые люди не чувствуют себя достаточно подготовленными для работы с искусственным интеллектом.

  • Почти 21% оценили свою подготовку как плохую;
    • 15% респондентов заявили, что во время обучения или работы подготовка к использованию ИИ была улучшена.

      При этом многие молодые люди положительно относятся к ИИ.

      • около 35% настроены «оптимистично»;
        • лишь чуть менее 15% выражают обеспокоенность по поводу возможностей искусственного интеллекта и его доминирования в повседневной сфере.

          Напомним

          Искусственный интеллект быстро становится частью повседневной жизни украинцев. 42% взрослых и 70% подростков пользуются инструментами ИИ на постоянной основе, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

          Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос12.11.25, 08:57 • 74050 просмотров

          Игорь Тележников

          ОбществоТехнологии
          Тренд