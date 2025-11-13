Европейские зумеры чувствуют себя неуверенно в работе с искусственным интеллектом - опрос
Киев • УНН
Более 50% европейских зумеров нуждаются в курсах подготовки для взаимодействия с ИИ, а почти 21% оценили свою подготовку как плохую. Это выявил опрос портала Indeed и технологического института Нюрнберга среди 1400 человек, родившихся между 1995 и 2010 годами.
Многие представители поколения Z не уверены в своих навыках при взаимодействии с ИИ. В соцопросе на территории ФРГ, 5-я часть респондентов заявили о "плохом" понимании ИИ, более 50% нуждаются в курсах подготовки.
Детали
Поколение Z выросло с интернетом, однако навыки работы с ИИ далеки от идеала. В период с марта по сентябрь 2025 года было опрошено онлайн примерно 1400 человек, родившихся между 1995 и 2010 годами.
Более половины опрошенных (на уровне 56,5%) оценили собственные знания в области искусственного интеллекта как нуждающиеся в совершенствовании или даже слишком слабые.
Респонденты объяснили, что при взаимодействии с ИИ, они имеют проблемы в анализе и интерпретации данных. Кроме того, есть слабые места в связанных с использованием ИИ, этических вопросах. В то же время, выявлено хорошее ориентирование или понимание в контексте критики в оценке результатов работы ИИ.
Следует отметить, что остальные респонденты из общего числа опрошенных, - это около 43% - вообще считают, что имеют хорошее или очень хорошее базовое понимание ИИ.
Оценка навыков для совмещения работы и использования ИИ
По данным опроса, многие молодые люди не чувствуют себя достаточно подготовленными для работы с искусственным интеллектом.
- Почти 21% оценили свою подготовку как плохую;
- 15% респондентов заявили, что во время обучения или работы подготовка к использованию ИИ была улучшена.
При этом многие молодые люди положительно относятся к ИИ.
- около 35% настроены «оптимистично»;
- лишь чуть менее 15% выражают обеспокоенность по поводу возможностей искусственного интеллекта и его доминирования в повседневной сфере.
Напомним
Искусственный интеллект быстро становится частью повседневной жизни украинцев. 42% взрослых и 70% подростков пользуются инструментами ИИ на постоянной основе, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.
