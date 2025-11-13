Європейські зумери почуваються невпевнено у роботі зі штучним інтелектом - опитування
Київ • УНН
Понад 50% європейських зумерів потребують курсів підготовки для взаємодії зі ШІ, а майже 21% оцінили свою підготовку як погану. Це виявило опитування порталу Indeed та технологічного інституту Нюрнбергу серед 1400 осіб, народжених між 1995 і 2010 роками.
Багато представників покоління Z не впевнені у своїх навичках при взаємодії з ШІ. В соцопитуванні на території ФРН, 5-та частина респондентів заявили про "погане" розуміння ШІ, понад 50% потребують курсів підготовки.
Пише УНН із посиланням на опитування порталу Indeed та технологічного інституту Нюрнбергу.
Деталі
Покоління Z виросло з інтернетом, втім навички роботи з ШІ далекі від ідеалу. У період з березня по вересень 2025 року було опитано онлайн приблизно 1400 осіб, народжених між 1995 і 2010 роками.
Більше половини опитаних (на рвіні 56,5%) оцінили власні знання в галузі штучного інтелекту як такі, що потребують вдосконалення чи навіть надто слабкі.
Респонденти пояснили, що при взаємодії з ШІ, вони мають проблеми в аналізі та у інтерпретації даних. Крім того є слабкі місця у пов'язаних з використанням ШІ, етичних питаннях. Водночас, виявлено хороше орієнтування чи розуміння у контексті критики в оцінці результатів роботи ШІ.
Слід зазначити, що інші респонденти із загальної кількості опитанних, - це близько 43% - взагалі вважають, що мають хороше або дуже хороше базове розуміння ШІ.
Оцінка навичок для поєднання роботи і використання ШІ
За даними опитування, багато молодих людей не відчувають себе достатньо підготовленими для роботи зі штучним інтелектом.
- Майже 21% оцінили свою підготовку як погану;
- 15% респондентів заявили, що під час навчання або роботи підготовка до використання ШІ була покращена.
При цьому багато молодих людей позитивно ставляться до ШІ.
- близько 35% налаштовані «оптимістично»;
- лише трохи менше 15% висловлюють занепокоєння щодо можливостей штучного інтелекту та його домінування у повсякденній сфері.
Нагадаємо
Штучний інтелект швидко стає частиною повсякденного життя українців. 42% дорослих і 70% підлітків користуються інструментами ШІ на постійній основі, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування12.11.25, 08:57 • 82654 перегляди