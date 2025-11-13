$42.040.02
Європейські зумери почуваються невпевнено у роботі зі штучним інтелектом - опитування

Київ • УНН

 • 1946 перегляди

Понад 50% європейських зумерів потребують курсів підготовки для взаємодії зі ШІ, а майже 21% оцінили свою підготовку як погану. Це виявило опитування порталу Indeed та технологічного інституту Нюрнбергу серед 1400 осіб, народжених між 1995 і 2010 роками.

Європейські зумери почуваються невпевнено у роботі зі штучним інтелектом - опитування

Багато представників покоління Z не впевнені у своїх навичках при взаємодії з ШІ. В соцопитуванні на території ФРН, 5-та частина респондентів заявили про "погане" розуміння ШІ, понад 50% потребують курсів підготовки.

Пише УНН із посиланням на опитування порталу Indeed та технологічного інституту Нюрнбергу.

Деталі

Покоління Z виросло з інтернетом, втім навички роботи з ШІ далекі від ідеалу. У період з березня по вересень 2025 року було опитано онлайн приблизно 1400 осіб, народжених між 1995 і 2010 роками.

Більше половини опитаних (на рвіні 56,5%) оцінили власні знання в галузі штучного інтелекту як такі, що потребують вдосконалення чи навіть надто слабкі.

Респонденти пояснили, що при взаємодії з ШІ, вони мають проблеми в аналізі та у інтерпретації даних. Крім того є слабкі місця у пов'язаних з використанням ШІ, етичних питаннях. Водночас, виявлено хороше орієнтування чи розуміння у контексті критики в оцінці результатів роботи ШІ.

Слід зазначити, що інші респонденти із загальної кількості опитанних, - це близько 43% - взагалі вважають, що мають хороше або дуже хороше базове розуміння ШІ.

Оцінка навичок для поєднання роботи і використання ШІ

За даними опитування, багато молодих людей не відчувають себе достатньо підготовленими для роботи зі штучним інтелектом. 

  • Майже 21% оцінили свою підготовку як погану;
    • 15% респондентів заявили, що під час навчання або роботи підготовка до використання ШІ була покращена.

      При цьому багато молодих людей позитивно ставляться до ШІ.

      • близько 35% налаштовані «оптимістично»;
        • лише трохи менше 15% висловлюють занепокоєння щодо можливостей штучного інтелекту та його домінування у повсякденній сфері.

          Нагадаємо

          Штучний інтелект швидко стає частиною повсякденного життя українців. 42% дорослих і 70% підлітків користуються інструментами ШІ на постійній основі, повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

          Ігор Тележніков

