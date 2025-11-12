$42.010.06
12 листопада, 15:53
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування

Київ • УНН

 • 62035 перегляди

Згідно з опитуванням, проведеним для Deezer, 97% людей не змогли відрізнити музику, створену ШІ, від музики, створеної людиною. Більше половини респондентів відчували себе ніяково через це, а 80% хотіли б, щоб музика, створена ШІ, була чітко позначена.

Люди майже не відрізняють створену ШІ музику від справжньої - опитування

Люди практично не можуть відрізнити музику, створену штучним інтелектом, від музики, створеної людиною, згідно з опитуванням, опублікованим у середу, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Згідно з опитуванням, проведеним для французької стрімінгової платформи Deezer, дослідницька компанія Ipsos попросила 9000 людей прослухати два фрагменти музики, створеної ШІ, і один фрагмент, створений людиною.

"97% опитаних не змогли відрізнити музику, повністю створену ШІ, від музики, створеної людиною", - ідеться у заяві Deezer.

Опитування проводилося з 6 по 10 жовтня у восьми країнах: Бразилії, Великій Британії, Канаді, Франції, Німеччині, Японії, Нідерландах та США.

Deezer повідомила, що понад половина респондентів відчували себе ніяково, не помічаючи різниці.

Опитувальники також ставили загальніші питання щодо впливу ШІ: 51% опитаних заявили, що ця технологія призведе до збільшення кількості низькоякісної музики на стрімінгових платформах, а майже дві третини вважають, що це призведе до втрати креативності.

"Результати опитування ясно показують, що люди цікавляться музикою і хочуть знати, чи слухають вони треки, створені ШІ або людиною", - заявив генеральний директор Deezer Алексіс Лантернієр.

Deezer заявив, що не лише спостерігається сплеск контенту, створеного ШІ, що завантажується на платформу, але й він знаходить своїх слухачів.

У січні кожен десятий трек, що транслювався щодня, був повністю створений ШІ. Через десять місяців цей показник зріс до більш ніж одного з трьох, або майже 40 000 треків на день.

80% респондентів опитування хотіли, щоб музика, повністю створена ШІ, була чітко позначена для слухачів.

Доповнення

Ця проблема набула популярності в червні, коли група The Velvet Sundown раптово стала вірусною на Spotify, і лише наступного місяця було підтверджено, що це дійсно контент, створений за допомогою ШІ. Найпопулярніша пісня групи ШІ була прослухана понад три мільйони разів.

У відповідь Spotify заявила, що закликатиме виконавців та видавців підписати добровільний галузевий кодекс, щоб розкривати використання ШІ у створенні музики.

Юлія Шрамко

