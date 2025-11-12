Люди почти не отличают созданную ИИ музыку от настоящей - опрос

Люди практически не могут отличить музыку, созданную искусственным интеллектом, от музыки, созданной человеком, согласно опросу, опубликованному в среду, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Подробности

Согласно опросу, проведенному для французской стриминговой платформы Deezer, исследовательская компания Ipsos попросила 9000 человек прослушать два фрагмента музыки, созданной ИИ, и один фрагмент, созданный человеком.

"97% опрошенных не смогли отличить музыку, полностью созданную ИИ, от музыки, созданной человеком", - говорится в заявлении Deezer.

Опрос проводился с 6 по 10 октября в восьми странах: Бразилии, Великобритании, Канаде, Франции, Германии, Японии, Нидерландах и США.

Deezer сообщила, что более половины респондентов чувствовали себя неловко, не замечая разницы.

Опросники также задавали более общие вопросы относительно влияния ИИ: 51% опрошенных заявили, что эта технология приведет к увеличению количества низкокачественной музыки на стриминговых платформах, а почти две трети считают, что это приведет к потере креативности.

"Результаты опроса ясно показывают, что люди интересуются музыкой и хотят знать, слушают ли они треки, созданные ИИ или человеком", - заявил генеральный директор Deezer Алексис Лантерньер.

Deezer заявил, что не только наблюдается всплеск контента, созданного ИИ, загружаемого на платформу, но и он находит своих слушателей.

В январе каждый десятый трек, транслируемый ежедневно, был полностью создан ИИ. Через десять месяцев этот показатель вырос до более чем одного из трех, или почти 40 000 треков в день.

80% респондентов опроса хотели, чтобы музыка, полностью созданная ИИ, была четко обозначена для слушателей.

Дополнение

Эта проблема приобрела популярность в июне, когда группа The Velvet Sundown внезапно стала вирусной на Spotify, и только в следующем месяце было подтверждено, что это действительно контент, созданный с помощью ИИ. Самая популярная песня группы ИИ была прослушана более трех миллионов раз.

В ответ Spotify заявила, что будет призывать исполнителей и издателей подписать добровольный отраслевой кодекс, чтобы раскрывать использование ИИ в создании музыки.

Spotify будет использовать ИИ Google для персональных рекомендаций контента