В Таиланде впервые за 30 лет обнаружили популяцию редкой плоскоглавой кошки, которую считали вымершей
На юге Таиланда ученые зафиксировали плоскоглавую кошку, которую считали вымершей с 1995 года. Благодаря фотоловушкам обнаружено 13 особей в 2024 году и 16 в 2025 году, включая кошку с детенышем.
На юге Таиланда ученые зафиксировали плоскоглавую кошку - одного из редчайших представителей семейства кошачьих в мире. Последнее официальное наблюдение этого вида в стране датировалось 1995 годом, из-за чего животных считали "вероятно вымершими" на этой территории. Об этом сообщает Iflscience, пишет УНН.
Детали
Благодаря совместным усилиям Департамента национальных парков Таиланда (DNP) и организации Panthera Thailand удалось подтвердить существование целой популяции. С помощью фотоловушек в 2024 году было обнаружено 13 особей, а в 2025 году - еще 16. Важнейшим достижением стали кадры кошки с детенышем, что свидетельствует об успешном размножении вида в дикой природе.
Мы слышали сообщения на протяжении многих лет и были уверены, что этот вид все еще существует. Потребовался правильный дизайн исследования, чтобы подтвердить это
Значение для экосистемы
Министр природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Сучарт Чомклин назвал это событие знаковым для страны. Плоскоголовые кошки ведут ночной образ жизни и обитают в густой растительности, что десятилетиями делало их неуловимыми для исследователей.
Возрождение плоскоглавой кошки это своевременное напоминание о том, что, когда мы защищаем наше природное наследие, мы защищаем дикие среды обитания и будущее нашей страны
Открытие подтверждает эффективность усиленных мер по защите окружающей среды и дает надежду на восстановление популяции этого редкого вида в регионе.
