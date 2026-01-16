$43.180.08
В Таиланде впервые за 30 лет обнаружили популяцию редкой плоскоглавой кошки, которую считали вымершей

Киев • УНН

 • 6 просмотра

На юге Таиланда ученые зафиксировали плоскоглавую кошку, которую считали вымершей с 1995 года. Благодаря фотоловушкам обнаружено 13 особей в 2024 году и 16 в 2025 году, включая кошку с детенышем.

В Таиланде впервые за 30 лет обнаружили популяцию редкой плоскоглавой кошки, которую считали вымершей
Фото: Panthera

На юге Таиланда ученые зафиксировали плоскоглавую кошку - одного из редчайших представителей семейства кошачьих в мире. Последнее официальное наблюдение этого вида в стране датировалось 1995 годом, из-за чего животных считали "вероятно вымершими" на этой территории. Об этом сообщает Iflscience, пишет УНН.

Детали

Благодаря совместным усилиям Департамента национальных парков Таиланда (DNP) и организации Panthera Thailand удалось подтвердить существование целой популяции. С помощью фотоловушек в 2024 году было обнаружено 13 особей, а в 2025 году - еще 16. Важнейшим достижением стали кадры кошки с детенышем, что свидетельствует об успешном размножении вида в дикой природе.

Полярные медведи могут адаптироваться к выживанию в более теплом климате – исследование12.12.25, 09:44 • 4656 просмотров

Мы слышали сообщения на протяжении многих лет и были уверены, что этот вид все еще существует. Потребовался правильный дизайн исследования, чтобы подтвердить это

- отметил менеджер программы охраны природы Panthera Thailand Раттапан Паттанарангсан.

Значение для экосистемы

Министр природных ресурсов и окружающей среды Таиланда Сучарт Чомклин назвал это событие знаковым для страны. Плоскоголовые кошки ведут ночной образ жизни и обитают в густой растительности, что десятилетиями делало их неуловимыми для исследователей.

Возрождение плоскоглавой кошки  это своевременное напоминание о том, что, когда мы защищаем наше природное наследие, мы защищаем дикие среды обитания и будущее нашей страны

- заявил министр.

Открытие подтверждает эффективность усиленных мер по защите окружающей среды и дает надежду на восстановление популяции этого редкого вида в регионе. 

"Хоббиты" могли вымереть из-за засухи и конкуренции с людьми: детали исследования08.12.25, 15:59 • 3502 просмотра

Степан Гафтко

Новости Мира