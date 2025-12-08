$42.060.13
Время круговой поруки закончилось и время молчания тоже: Генпрокурор Кравченко анонсировал полную проверку всех детских домов по стране
Эксклюзив
13:00 • 12205 просмотра
Похищенные россией дети: правда, прозвучавшая на весь мир
Эксклюзив
12:25 • 13658 просмотра
Отзыв лицензии Odrex: почему клиника скрывает от Минздрава медицинскую документацию
11:28 • 12186 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 19186 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 11557 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 12141 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 12169 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 10209 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
8 декабря, 08:10 • 27098 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
"Хоббиты" могли вымереть из-за засухи и конкуренции с людьми: детали исследования

Киев • УНН

 • 674 просмотра

Как установили ученые, уменьшение количества осадков на острове Флорес, а также извержение вулкана около 50 000 лет назад, могло стать причиной вымирания "хоббитов".

"Хоббиты" могли вымереть из-за засухи и конкуренции с людьми: детали исследования
Фото: livescience.com

Исследователи предполагают, что уменьшение количества осадков на острове Флорес и извержение вулкана около 50 000 лет назад могли стать причиной вымирания древнего вида людей Homo floresiensis, которого прозвали "хоббитом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Ученые обнаружили, что среднегодовое количество осадков на острове Флорес, где обитали хоббиты, постепенно падало: от 1560 мм - 76 000 лет назад до 990 мм - 61 000 лет назад. Этот сниженный уровень осадков на острове продолжал выпадать в течение 50 000 лет назад. Кроме того, в тот момент произошло извержение вулкана поблизости, и слой выброшенной породы покрыл остров.

Команда определила изменение осадков, анализируя сталагмит из пещеры Лян Луар, где соотношение магния и карбоната кальция указывает на уровень влажности в прошлом.

Одновременно с уменьшением осадков сокращалась популяция стегодонов - основной добычи хоббитов. Эти животные были дальними родственниками слонов и сейчас вымерли, а исследование зубов стегодонов показало, что их количество резко упало между 61 000 и 50 000 лет назад, кроме того, после извержения вулкана они полностью исчезли с острова.

По словам Ника Скрокстона из Университетского колледжа Дублина, уменьшение речного стока могло заставить стегодонов "мигрировать к более стабильному источнику воды", а хоббиты "последовали за ними".

Однако, миграция к побережью, куда, вероятно, двигались стегодоны, могла привести хоббитов в контакт с группами Homo sapiens, которые в то время расширялись по всему региону. Ник Скрокстон предполагает, что это могло создать конкуренцию за ресурсы или даже конфликты.

Палеонтолог Жюльен Луойс назвал исследование "очень впечатляющим" и отметил, что уменьшение осадков особенно сильно влияет на небольшие острова.

На острове ограниченное количество места, и лишь определенное количество типов сред, которые можно использовать для проживания - сказал Луойс.

А также, добавил: "Когда становится засушливее, животное не может просто покинуть остров, и любые потенциальные убежища, которые оно могло бы использовать, либо исчезнут, либо станут очень переполненными, очень быстро".

Авторы исследования подчеркивают, что вымирание хоббитов, вероятно, было следствием сочетания нескольких факторов: длительной засухи, сокращения популяции стегодонов, возможного контакта с современными людьми и извержения вулкана, и вместе эти изменения могли сделать выживание вида Homo floresiensis невозможным.

