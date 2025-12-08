"Хоббиты" могли вымереть из-за засухи и конкуренции с людьми: детали исследования

Фото: livescience.com

Исследователи предполагают, что уменьшение количества осадков на острове Флорес и извержение вулкана около 50 000 лет назад могли стать причиной вымирания древнего вида людей Homo floresiensis, которого прозвали "хоббитом". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Live Science.

Детали

Ученые обнаружили, что среднегодовое количество осадков на острове Флорес, где обитали хоббиты, постепенно падало: от 1560 мм - 76 000 лет назад до 990 мм - 61 000 лет назад. Этот сниженный уровень осадков на острове продолжал выпадать в течение 50 000 лет назад. Кроме того, в тот момент произошло извержение вулкана поблизости, и слой выброшенной породы покрыл остров.

Команда определила изменение осадков, анализируя сталагмит из пещеры Лян Луар, где соотношение магния и карбоната кальция указывает на уровень влажности в прошлом.

Одновременно с уменьшением осадков сокращалась популяция стегодонов - основной добычи хоббитов. Эти животные были дальними родственниками слонов и сейчас вымерли, а исследование зубов стегодонов показало, что их количество резко упало между 61 000 и 50 000 лет назад, кроме того, после извержения вулкана они полностью исчезли с острова.

По словам Ника Скрокстона из Университетского колледжа Дублина, уменьшение речного стока могло заставить стегодонов "мигрировать к более стабильному источнику воды", а хоббиты "последовали за ними".

Однако, миграция к побережью, куда, вероятно, двигались стегодоны, могла привести хоббитов в контакт с группами Homo sapiens, которые в то время расширялись по всему региону. Ник Скрокстон предполагает, что это могло создать конкуренцию за ресурсы или даже конфликты.

Палеонтолог Жюльен Луойс назвал исследование "очень впечатляющим" и отметил, что уменьшение осадков особенно сильно влияет на небольшие острова.

На острове ограниченное количество места, и лишь определенное количество типов сред, которые можно использовать для проживания - сказал Луойс.

А также, добавил: "Когда становится засушливее, животное не может просто покинуть остров, и любые потенциальные убежища, которые оно могло бы использовать, либо исчезнут, либо станут очень переполненными, очень быстро".

Авторы исследования подчеркивают, что вымирание хоббитов, вероятно, было следствием сочетания нескольких факторов: длительной засухи, сокращения популяции стегодонов, возможного контакта с современными людьми и извержения вулкана, и вместе эти изменения могли сделать выживание вида Homo floresiensis невозможным.

