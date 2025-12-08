$42.060.13
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
“Хобіти” могли вимерти через посуху та конкуренцію з людьми: деталі дослідження

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Як встановили вчені, зменшення кількості опадів на острові Флорес, а також виверження вулкана близько 50 000 років, могло спричинити вимирання "хобітів".

“Хобіти” могли вимерти через посуху та конкуренцію з людьми: деталі дослідження
Фото: livescience.com

Дослідники припускають, що зменшення кількості опадів на острові Флорес та виверження вулкана близько 50 000 років тому могли спричинити вимирання стародавнього виду людей Homo floresiensis, якого прозвали "хобітом". Про це повідомляє УНН з посиланням на Live Science.

Деталі

Вчені виявили, що середньорічна кількість опадів на острові Флоресі, де мешкали хобіти, поступово падала: від 1560 мм - 76 000 років тому до 990 мм - 61 000 років тому. Цей знижений рівень опадів на острові продовжував випадати протягом 50 000 років тому. Крім того, у той момент відбулося виверження вулкана поблизу, і шар викинутої породи покрив острів.

Команда визначила зміну опадів, аналізуючи сталагміт з печери Лян Луар, де співвідношення магнію та карбонату кальцію вказує на рівень вологості в минулому.

Одночасно зі зменшенням опадів скорочувалася популяція стегодонів - основної здобичі хобітів. Ці тварини були далекими родичами слонів і наразі вимерли, а дослідження зубів стегодонів показало, що їхня кількість різко впала між 61 000 і 50 000 років тому, крім того, після виверження вулкана вони повністю зникли з острова.

За словами Ніка Скрокстона з Університетського коледжу Дубліна, зменшення річкового стоку могло змусити стегодонів "мігрувати до більш стабільного джерела води", а хобіти "пішли за ними".

Однак, міграція до узбережжя, куди, ймовірно, рухалися стегодони, могла привести хобітів у контакт із групами Homo sapiens, які в той час розширювалися по всьому регіоні. Ніка Скрокстон припускає, що це могло створити конкуренцію за ресурси або навіть конфлікти.

Палеонтолог Жульєн Луойс назвав дослідження "дуже вражаючим" і зазначив, що зменшення опадів особливо сильно впливає на невеликі острови.

На острові обмежена кількість місця, і лише певна кількість типів середовищ, які можна використовувати для проживання - сказав Луойс.

А також, додав: "Коли стає посушливіше, тварина не може просто покинути острів, і будь-які потенційні притулки, які вона могла б використовувати, або зникнуть, або стануть дуже переповненими, дуже швидко".

Автори дослідження підкреслюють, що вимирання хобітів, ймовірно, було наслідком поєднання кількох чинників: тривалої посухи, скорочення популяції стегодонів, можливого контакту з сучасними людьми та виверження вулкана, і разом ці зміни могли зробити виживання виду Homo floresiensis неможливим.

Нагадаємо

Міжнародна команда дослідників вивчає поселення Семиярка в Абайській області Казахстану, яке може бути одним із найбільших центрів бронзової доби. На території знайдені укріплення, металургійні рештки та кераміка культур Черкаскул і Олексіївка-Саргари.

Алла Кіосак

