Археологи знайшли у казахстанських степах велике місто бронзової доби: деталі дослідження

Фото: cambridge.org

Семиярка - археологічна пам’ятка на березі Іртиша в Абайській області Казахстану - може виявитися одним із найбільших центрів бронзової доби у степах. Міжнародна команда дослідників вивчає поселення, де знайдені укріплення, металургійні рештки та кераміка культур Черкаскул і Олексіївка-Саргари. Про це повідомляє Cambrige university press, передає УНН.

Деталі

Семиярка розташована за 180 км від Павлодара, на мисі над Іртишем. Раніше вважалося, що площа поселення становить 40 га, але нові дослідження припускають, що воно могло охоплювати до 140 га. На території чітко видно прямолінійні земляні укріплення з двома рядами стін та внутрішніми перегородками. Є також центральна споруда, орієнтована зі сходу на захід, яку попередні дослідження пов’язували з комунальною або ритуальною функцією.

Під час геофізичних робіт, учені підтвердили наявність стін, імовірно з глиняної цегли, та окремих житлових одиниць. Архітектура відрізняється від типових поселень регіону, а укріплення оточують окремі споруди, а не всю територію.

Знахідки на поверхні та під час розкопок свідчать про активну металургійну діяльність. Дослідники зібрали руди, тиглі, шлаки та готові артефакти, з яких 35 зразків проаналізовано. Виявлено переважно мідні руди, а також ознаки виробництва олов’яно-бронзових сплавів із вмістом олова до 12%. За даними аналізу, сировина могла походити з місцевих родовищ, імовірно з Алтаю.

Матеріальна культура представлена переважно керамікою Олексіївсько-Саргаринської традиції – 85% від усіх знахідок. Також присутні фрагменти черкаскульської кераміки, що свідчить про контакти з населенням Західного Сибіру.

За висновками дослідників, Семиярка могла бути важливим степовим центром виробництва бронзи та олова бронзової доби та має значення для розуміння технологій, структури поселень і соціальних процесів того часу. Роботи тривають у межах міжнародного проєкту DREAM за підтримки наукових інституцій Великої Британії та Казахстану.

