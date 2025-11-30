Археологи нашли в казахстанских степях крупный город бронзового века: детали исследования
Киев • УНН
Семиярка - археологический памятник на берегу Иртыша в Абайской области Казахстана - может оказаться одним из крупнейших центров бронзового века в степях. Международная команда исследователей изучает поселение, где найдены укрепления, металлургические остатки и керамика культур Черкаскул и Алексеевка-Саргары. Об этом сообщает Cambrige university press, передает УНН.
Подробности
Семиярка расположена в 180 км от Павлодара, на мысе над Иртышом. Ранее считалось, что площадь поселения составляет 40 га, но новые исследования предполагают, что оно могло охватывать до 140 га. На территории четко видны прямолинейные земляные укрепления с двумя рядами стен и внутренними перегородками. Есть также центральное сооружение, ориентированное с востока на запад, которое предыдущие исследования связывали с коммунальной или ритуальной функцией.
В ходе геофизических работ ученые подтвердили наличие стен, предположительно из глиняного кирпича, и отдельных жилых единиц. Архитектура отличается от типичных поселений региона, а укрепления окружают отдельные сооружения, а не всю территорию.
Находки на поверхности и во время раскопок свидетельствуют об активной металлургической деятельности. Исследователи собрали руды, тигли, шлаки и готовые артефакты, из которых 35 образцов проанализированы. Выявлены преимущественно медные руды, а также признаки производства оловянно-бронзовых сплавов с содержанием олова до 12%. По данным анализа, сырье могло происходить из местных месторождений, предположительно с Алтая.
Материальная культура представлена преимущественно керамикой Алексеевско-Саргаринской традиции - 85% от всех находок. Также присутствуют фрагменты черкаскульской керамики, что свидетельствует о контактах с населением Западной Сибири.
По выводам исследователей, Семиярка могла быть важным степным центром производства бронзы и олова бронзового века и имеет значение для понимания технологий, структуры поселений и социальных процессов того времени. Работы продолжаются в рамках международного проекта DREAM при поддержке научных институций Великобритании и Казахстана.
