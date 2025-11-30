$42.190.00
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Археологи нашли в казахстанских степях крупный город бронзового века: детали исследования

Киев • УНН

 • 1256 просмотра

Международная команда исследователей изучает поселение Семиярка в Абайской области Казахстана, которое может быть одним из крупнейших центров бронзового века. На территории найдены укрепления, металлургические остатки и керамика культур Черкаскул и Алексеевка-Саргары.

Археологи нашли в казахстанских степях крупный город бронзового века: детали исследования
Фото: cambridge.org

Семиярка - археологический памятник на берегу Иртыша в Абайской области Казахстана - может оказаться одним из крупнейших центров бронзового века в степях. Международная команда исследователей изучает поселение, где найдены укрепления, металлургические остатки и керамика культур Черкаскул и Алексеевка-Саргары. Об этом сообщает Cambrige university press, передает УНН.

Подробности

Семиярка расположена в 180 км от Павлодара, на мысе над Иртышом. Ранее считалось, что площадь поселения составляет 40 га, но новые исследования предполагают, что оно могло охватывать до 140 га. На территории четко видны прямолинейные земляные укрепления с двумя рядами стен и внутренними перегородками. Есть также центральное сооружение, ориентированное с востока на запад, которое предыдущие исследования связывали с коммунальной или ритуальной функцией.

В ходе геофизических работ ученые подтвердили наличие стен, предположительно из глиняного кирпича, и отдельных жилых единиц. Архитектура отличается от типичных поселений региона, а укрепления окружают отдельные сооружения, а не всю территорию.

Находки на поверхности и во время раскопок свидетельствуют об активной металлургической деятельности. Исследователи собрали руды, тигли, шлаки и готовые артефакты, из которых 35 образцов проанализированы. Выявлены преимущественно медные руды, а также признаки производства оловянно-бронзовых сплавов с содержанием олова до 12%. По данным анализа, сырье могло происходить из местных месторождений, предположительно с Алтая.

Материальная культура представлена преимущественно керамикой Алексеевско-Саргаринской традиции - 85% от всех находок. Также присутствуют фрагменты черкаскульской керамики, что свидетельствует о контактах с населением Западной Сибири.

По выводам исследователей, Семиярка могла быть важным степным центром производства бронзы и олова бронзового века и имеет значение для понимания технологий, структуры поселений и социальных процессов того времени. Работы продолжаются в рамках международного проекта DREAM при поддержке научных институций Великобритании и Казахстана.

Напомним

Вблизи шотландского города Перт археологи раскопали поселение железного века с неизвестным подземным помещением. Подобные сооружения, назначение которых до сих пор непонятно, ранее находили в разных частях страны.

Алла Киосак

ОбществоНовости Мира
Техника
Великобритания
Казахстан