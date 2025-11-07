У Британії археологи розкопали сотні давніх споруд віком понад 2000 років, яким немає пояснення

У Шотландії, неподалік міста Перт, археологи розкопали поселення залізної доби, яке існувало понад дві тисячі років тому. Там знайшли своєрідне підземне приміщення - подібні загадкові споруди раніше виявляли в різних частинах країни, але їхнє призначення досі невідоме. Про це інформує видання Guard Archaeology, передає УНН.

Поселення, відоме як Broxy Kennels Fort, вперше зафіксували ще у 1960-х роках завдяки аерофотозйомці. Воно розташовувалося на пагорбі, де колись жило місцеве плем’я. Згодом люди покинули це місце, а землю розорали під поля, через що частину артефактів було втрачено.

Розкопки були проведені організацією GUARD Archaeology у 2022 році в межах проєкту Cross Tay Link Road вартістю 118 мільйонів фунтів стерлінгів, який передбачав будівництво нового трьохпролітного мосту через річку Тей та шести кілометрів нової дороги компанією BAM Nuttall Ltd - йдеться у дописі.

Окрім звичних знахідок, як-от уламки глиняного посуду та сліди обробки заліза, археологи виявили ще один підземний "сутерен" - приміщення довільної форми з невідомим призначенням.

Подібних кам’яних споруд у Шотландії вже знайдено понад 200, однак їхнє функціональне призначення досі залишається загадкою.

Деякі археологічні об’єкти, виявлені всередині форту, можуть бути рештками круглих жител - розповів керівник проєкту GUARD Кенні Грін, який очолював розкопки.

В підземній камері завдовжки близько 9 метрів, шириною до 4 метрів і глибиною понад метр археологи знайшли зерна злакових культур, але їхня кількість була надто мала, щоб вважати приміщення зерносховищем. Хімічні дослідження також не дали відповіді, для чого саме воно слугувало.

Щодо самого поселення, то, за оцінками археологів, воно виникло приблизно між 550 і 400 роками до нашої ери - у часи, коли в Римі лише формувалася республіка. Приблизно близько 400 року до н.е. тут був викопаний підземний сутерен, стіни й підлогу якого виклали камінням.

Близько 300 року до н.е. рови та підземне приміщення поступово засипалися й занепали, хоча саме поселення продовжувало існувати. Радіовуглецевий аналіз показав, що люди жили на цьому місці до кінця I століття нашої ери — тобто до прибуття римських легіонів у регіон. Причини зникнення поселення залишаються невідомими: можливо, його мешканці залишили пагорб через соціальні зміни або через вторгнення римлян.

