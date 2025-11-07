ukenru
В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объяснения

Киев • УНН

 • 842 просмотра

Вблизи шотландского города Перт археологи раскопали поселение железного века с неизвестным подземным помещением. Подобные сооружения, предназначение которых до сих пор непонятно, ранее находили в разных частях страны.

В Британии археологи раскопали сотни древних сооружений возрастом более 2000 лет, которым нет объяснения

В Шотландии, недалеко от города Перт, археологи раскопали поселение железного века, существовавшее более двух тысяч лет назад. Там нашли своеобразное подземное помещение – подобные загадочные сооружения ранее обнаруживали в разных частях страны, но их назначение до сих пор неизвестно. Об этом информирует издание Guard Archaeology, передает УНН.

Подробности

Поселение, известное как Broxy Kennels Fort, впервые зафиксировали еще в 1960-х годах благодаря аэрофотосъемке. Оно располагалось на холме, где когда-то жило местное племя. Впоследствии люди покинули это место, а землю распахали под поля, из-за чего часть артефактов была утрачена.

Раскопки были проведены организацией GUARD Archaeology в 2022 году в рамках проекта Cross Tay Link Road стоимостью 118 миллионов фунтов стерлингов, который предусматривал строительство нового трехпролетного моста через реку Тей и шести километров новой дороги компанией BAM Nuttall Ltd

- говорится в сообщении.

Помимо привычных находок, таких как обломки глиняной посуды и следы обработки железа, археологи обнаружили еще один подземный "погреб" - помещение произвольной формы с неизвестным назначением.

Подобных каменных сооружений в Шотландии уже найдено более 200, однако их функциональное назначение до сих пор остается загадкой.

Некоторые археологические объекты, обнаруженные внутри форта, могут быть остатками круглых жилищ

- рассказал руководитель проекта GUARD Кенни Грин, возглавлявший раскопки.

В подземной камере длиной около 9 метров, шириной до 4 метров и глубиной более метра археологи нашли зерна злаковых культур, но их количество было слишком мало, чтобы считать помещение зернохранилищем. Химические исследования также не дали ответа, для чего именно оно служило.

Что касается самого поселения, то, по оценкам археологов, оно возникло примерно между 550 и 400 годами до нашей эры - во времена, когда в Риме только формировалась республика. Приблизительно около 400 года до н.э. здесь был выкопан подземный погреб, стены и пол которого выложили камнями.

Около 300 года до н.э. рвы и подземное помещение постепенно засыпались и пришли в упадок, хотя само поселение продолжало существовать. Радиоуглеродный анализ показал, что люди жили на этом месте до конца I века нашей эры — то есть до прибытия римских легионов в регион. Причины исчезновения поселения остаются неизвестными: возможно, его жители покинули холм из-за социальных изменений или из-за вторжения римлян.

Напомним

В некрополе Саккара обнаружена гробница принца Васер-Иф-Ре с розовыми дверями, которые невозможно открыть. Археологи нашли статуи и стулья, принадлежавшие принцу, а также второй вход с картушем короля Нефериркаре.

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира
Шотландия
Рим