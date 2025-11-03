$42.080.01
Трамп сделал очередное заявление по ракетам Tomahawk для Украины: подробности
2 ноября, 19:16 • 14607 просмотра
3 ноября в Украине вводят графики ограничения электропотребления - Укрэнерго
2 ноября, 14:42 • 24205 просмотра
Украина получила новое усиление ПВО системами Patriot благодаря Германии - Зеленский
2 ноября, 13:45 • 28421 просмотра
ВСП дала согласие на арест судьи, подозреваемой в смертельном ДТП на Прикарпатье
Эксклюзив
2 ноября, 10:54 • 42970 просмотра
Неделя противоречий, прозрений и глубинных перемен: астрологический прогноз на 3–9 ноябряPhoto
Эксклюзив
2 ноября, 08:00 • 47586 просмотра
Как тренироваться на морозе без вреда для здоровья: советы фитнес-тренераPhoto
1 ноября, 14:21 • 53202 просмотра
Сырский: освобождение территории на Добропольском выступе продолжается, Покровск и Мирноград - держим
1 ноября, 14:06 • 76617 просмотра
Каждый украинец сможет бесплатно проехать 3000 километров по железной дороге - Зеленский
1 ноября, 08:30 • 85335 просмотра
Пять долгожданных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть в ноябреVideo
Эксклюзив
1 ноября, 07:00 • 111742 просмотра
Как сидеть на веганской диете без вреда для здоровья: советы диетологаPhoto
В немецком супермаркете нашли роспись 1563 года

Киев • УНН

 • 418 просмотра

На деревянном потолке бывшего немецкого супермаркета найдена роспись 1563 года, изображающая христианские добродетели. Эта ренессансная достопримечательность, датированная 1563 годом, будет сохранена и станет частью интерьера нового кафе.

В немецком супермаркете нашли роспись 1563 года

На деревянном потолке бывшего немецкого супермаркета обнаружили забытую роспись времен Ренессанса. Вскоре она станет частью интерьера нового кафе. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Детали

Владелец помещения Эрнст-Йоахим Петерсен. Ранее здание арендовала пекарня, чтобы открыть там кафе. 

Во время ремонтных работ, после демонтажа подвесного потолка, вновь открыли роспись, датированную 1563 годом, о которой знали, но давно забыли после реконструкции магазина в 1970-х годах. Тогда настенных и потолочных рисунков было значительно больше, однако многие из них, к сожалению, уничтожили

- пишет DW.

На потолке бывшего супермаркета изображены традиционные христианские добродетели - Вера, Надежда и Любовь, окруженные Мужеством, Умеренностью, Справедливостью, Благоразумием и Терпением.

Отмечается, что сейчас решено сохранить эту восстановленную ренессансную достопримечательность и сделать ее доступной для посетителей.

Эксперты подчеркивают значительную художественную ценность этой работы. Во время реставрационных работ, которые продлятся примерно два месяца, специалисты нашли надпись с датой создания и инициалами автора - "AK", чья личность пока остается неизвестной.

Напомним

В некрополе Саккара обнаружена гробница принца Васер-Иф-Ре с розовыми дверями, которые невозможно открыть. Археологи нашли статуи и стулья, принадлежавшие принцу, а также второй вход с картушем короля Нефериркаре.

Вита Зеленецкая

КультураНовости Мира