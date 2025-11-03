В немецком супермаркете нашли роспись 1563 года

На деревянном потолке бывшего немецкого супермаркета обнаружили забытую роспись времен Ренессанса. Вскоре она станет частью интерьера нового кафе. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.

Владелец помещения Эрнст-Йоахим Петерсен. Ранее здание арендовала пекарня, чтобы открыть там кафе.

Во время ремонтных работ, после демонтажа подвесного потолка, вновь открыли роспись, датированную 1563 годом, о которой знали, но давно забыли после реконструкции магазина в 1970-х годах. Тогда настенных и потолочных рисунков было значительно больше, однако многие из них, к сожалению, уничтожили