В немецком супермаркете нашли роспись 1563 года
Киев • УНН
На деревянном потолке бывшего немецкого супермаркета найдена роспись 1563 года, изображающая христианские добродетели. Эта ренессансная достопримечательность, датированная 1563 годом, будет сохранена и станет частью интерьера нового кафе.
На деревянном потолке бывшего немецкого супермаркета обнаружили забытую роспись времен Ренессанса. Вскоре она станет частью интерьера нового кафе. Об этом информирует УНН со ссылкой на DW.
Детали
Владелец помещения Эрнст-Йоахим Петерсен. Ранее здание арендовала пекарня, чтобы открыть там кафе.
Во время ремонтных работ, после демонтажа подвесного потолка, вновь открыли роспись, датированную 1563 годом, о которой знали, но давно забыли после реконструкции магазина в 1970-х годах. Тогда настенных и потолочных рисунков было значительно больше, однако многие из них, к сожалению, уничтожили
На потолке бывшего супермаркета изображены традиционные христианские добродетели - Вера, Надежда и Любовь, окруженные Мужеством, Умеренностью, Справедливостью, Благоразумием и Терпением.
Отмечается, что сейчас решено сохранить эту восстановленную ренессансную достопримечательность и сделать ее доступной для посетителей.
Эксперты подчеркивают значительную художественную ценность этой работы. Во время реставрационных работ, которые продлятся примерно два месяца, специалисты нашли надпись с датой создания и инициалами автора - "AK", чья личность пока остается неизвестной.
