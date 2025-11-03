$42.080.01
Трамп зробив чергову заяву щодо ракет Tomahawk для України: подробиці
2 листопада, 19:16 • 15415 перегляди
3 листопада в Україні запроваджують графіки обмеження електроспоживання - Укренерго
2 листопада, 14:42 • 24714 перегляди
Україна отримала нове підсилення ППО системами Patriot завдяки Німеччині - Зеленський
2 листопада, 13:45 • 28908 перегляди
ВРП дала згоду на арешт судді, підозрюваної у смертельній ДТП на Прикарпатті
Ексклюзив
2 листопада, 10:54 • 43602 перегляди
Тиждень протиріч, прозрінь і глибинних змін: астрологічний прогноз на 3–9 листопадаPhoto
Ексклюзив
2 листопада, 08:00 • 47866 перегляди
Як тренуватися на морозі без шкоди для здоров’я: поради фітнес-тренераPhoto
1 листопада, 14:21 • 53288 перегляди
Сирський: звільнення території на Добропільському виступі продовжується, Покровськ та Мирноград - тримаємо
1 листопада, 14:06 • 76634 перегляди
Кожен українець зможе безкоштовно проїхати 3000 кілометрів залізницею - Зеленський
1 листопада, 08:30 • 85431 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр, які не можливо пропустити: що подивитися у листопадіVideo
Ексклюзив
1 листопада, 07:00 • 111907 перегляди
Як сидіти на веганській дієті без шкоди для здоров’я: поради дієтологиніPhoto
У німецькому супермаркеті знайшли розпис 1563 року

Київ • УНН

 • 692 перегляди

На дерев'яній стелі колишнього німецького супермаркету знайдено розпис 1563 року, який зображує християнські чесноти. Ця ренесансна пам'ятка, датована 1563 роком, буде збережена та стане частиною інтер'єру нового кафе.

У німецькому супермаркеті знайшли розпис 1563 року

На дерев’яній стелі колишнього німецького супермаркету виявили забутий розпис часів Ренесансу. Незабаром він стане частиною інтер’єру нового кафе. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Власник приміщення Ернст-Йоахім Петерсен. Раніше споруду орендувала пекарня, щоб відкрити там кафе. 

Під час ремонтних робіт, після демонтажу підвісної стелі, знову відкрили розпис, датований 1563 роком, про який знали, але давно забули після реконструкції магазину у 1970-х роках. Тоді настінних і стельових малюнків було значно більше, проте багато з них, на жаль, знищили

- пише DW.

На стелі колишнього супермаркету зображені традиційні християнські чесноти - Віра, Надія та Любов, оточені Мужністю, Поміркованістю, Справедливістю, Розсудливістю та Терпінням.

Зазначаэться, що наразі вирішено зберегти цю відновлену ренесансну пам’ятку та зробити її доступною для відвідувачів.

Експерти підкреслюють значну художню цінність цієї роботи. Під час реставраційних робіт, що триватимуть приблизно два місяці, фахівці знайшли напис із датою створення та ініціалами автора - "AK", чия особа наразі залишається невідомою.

Нагадаємо

В некрополі Саккара виявлено гробницю принца Васер-Іф-Ре з рожевими дверима, які неможливо відкрити. Археологи знайшли статуї та стільці, що належали принцу, а також другий вхід з картушем короля Неферіркаре.

Віта Зеленецька

