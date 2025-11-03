У німецькому супермаркеті знайшли розпис 1563 року

На дерев’яній стелі колишнього німецького супермаркету виявили забутий розпис часів Ренесансу. Незабаром він стане частиною інтер’єру нового кафе. Про це інформує УНН з посиланням на DW.

Деталі

Власник приміщення Ернст-Йоахім Петерсен. Раніше споруду орендувала пекарня, щоб відкрити там кафе.

Під час ремонтних робіт, після демонтажу підвісної стелі, знову відкрили розпис, датований 1563 роком, про який знали, але давно забули після реконструкції магазину у 1970-х роках. Тоді настінних і стельових малюнків було значно більше, проте багато з них, на жаль, знищили - пише DW.

На стелі колишнього супермаркету зображені традиційні християнські чесноти - Віра, Надія та Любов, оточені Мужністю, Поміркованістю, Справедливістю, Розсудливістю та Терпінням.

Зазначаэться, що наразі вирішено зберегти цю відновлену ренесансну пам’ятку та зробити її доступною для відвідувачів.

Експерти підкреслюють значну художню цінність цієї роботи. Під час реставраційних робіт, що триватимуть приблизно два місяці, фахівці знайшли напис із датою створення та ініціалами автора - "AK", чия особа наразі залишається невідомою.

